هدف از حملات اسرائیل، جلوگیری از بازسازی جنوب لبنان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضلالله، نماینده عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در مراسم بزرگداشت شهدای شهر کفرصیر که با حضور شخصیتها، فعالان و خانوادههای شهدا برگزار شد، تأکید کرد که مرحله پس از آتشبس در لبنان با سال ۲۰۰۶ تفاوتهای اساسی دارد؛ از جمله در ماهیت نبرد، توازن قوا و تحولات منطقهای.
وی با اشاره به نقش مقاومت در جلوگیری از اشغال سرزمین توسط رژیم اسرائیل گفت: «اگر مقاومت وجود نداشت، دشمن زمین ما را اشغال میکرد؛ همانطور که اکنون در سوریه چنین میکند و در تلاش برای الحاق کرانه باختری فلسطین است.»
فضلالله با انتقاد از حملات اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساختها، این اقدامات را تلاشی برای اعمال فشار بر لبنان، بهویژه جنوب کشور، جهت وادار کردن مردم به مهاجرت و تسلیم دانست.
او افزود: «این فشار نظامی با فشار سیاسی و اقتصادی داخلی همراه شده است؛ جایی که دست اسرائیل در تخریب با برخی دستهای لبنانی در نهادهای دولتی همراستا شده و مانع از رسیدن منابع مالی برای بازسازی میشود.»
وی تأکید کرد که «جنگی مستمر علیه جنوب و مردم آن» در جریان است که هدف آن جلوگیری از بازسازی و بازگشت ساکنان است. او گفت: «این جنگ با تمام قدرت و استواری پاسخ داده خواهد شد، چرا که بازسازی جنوب به اندازه خون شهدا مقدس است.»
فضلالله دو چالش اصلی پیشروی لبنان را «تجاوزات اسرائیل و مسئولیت دولت در مقابله با آن» و «مسئله بازسازی» دانست و از دولت خواست مسئولیتهای خود را بپذیرد و طرفهای ضامن توافقها را به توقف تجاوزات ملزم کند.
او همچنین گفت که مقاومت در برابر هر اقدام مثبت از سوی دولت، واکنشی مثبت نشان خواهد داد، زیرا هدف نهایی «پایان دادن به خونریزی و تخریب از سوی اسرائیل» است.
فضلالله با تأکید بر اولویت حفظ حاکمیت و جلوگیری از تجاوزات، خاطرنشان کرد: بازسازی یک چالش اساسی است که دولت نمیتواند از آن شانه خالی کند و منابع مالی موجود باید در این مسیر به کار گرفته شود. وی اعلام کرد که فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در بودجه آینده برای تخصیص اعتبارات مشخص جهت بازسازی تلاش خواهد کرد.
او در ادامه سخنانش، خطاب به رئیس بانک مرکزی لبنان و نهادهای رسمی گفت: «شما قانون اساسی را نقض میکنید، و کسی که برخلاف قانون به نهادهای خارجی خدمات ارائه دهد، کارش سامان نخواهد یافت و در لبنان دوام نخواهد داشت.» او تأکید کرد که این پرونده «با تمام ابزارهای قانونی پیگیری خواهد شد و قانون، متجاوزان به مردم و جنوب را تحت تعقیب قرار خواهد داد.»
وی همچنین نسبت به سیاستهای داخلی «کجدار و مریز» که در پاسخ به فشارهای خارجی برخلاف قانون و قانون اساسی اتخاذ میشوند هشدار داد و گفت: «فشار منجر به انفجار میشود» و از مسئولان خواست کشور را به مسیرهای اشتباه نکشانند.
