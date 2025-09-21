رئیس جمهور لبنان خواستار مقابله جامعه جهانی با رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان که برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده، تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، نقض توافق آتش‌بس و ارتکاب جنایت جدید این رژیم در بنت جبیل را محکوم کرد.

وی در بیانیه‌ای تأکید کرد: در حالی که ما برای بررسی مسائل صلح و حقوق بشر در نیویورک حضور داریم، اسرائیل به نقض مستمر قطعنامه‌های بین‌المللی از جمله توافق آتش‌بس از طریق ارتکاب جنایت جدید در بنت جبیل که به شهادت پنج نفر از جمله سه کودک منجر شد، ادامه می‌دهد.

عون افزود: از جامعه جهانی که رهبران آن در سازمان ملل حضور دارند به ویژه کشورهای ناظر بر اعلامیه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، می‌خواهیم تا برای توقف نقض قطعنامه‌های بین‌المللی و اعمال فشار بر اسرائیل جهت عقب‌نشینی از اراضی لبنانی و پایبندی به این اعلامیه نهایت تلاش خود را به کار گیرند؛ هیچ صلحی بالاتر از خون کودکان ما نیست.

رژیم صهیونیستی عصر امروز مجددا آتش‌بس در لبنان را نقض کرد و یک دستگاه موتور سیکلت و یک خودرو سواری را مورد حمله پهپادی قرار داد.

وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد حمله پهپادی به شهر بنت جبیل در جنوب لبنان، ۵ شهید به جا گذاشته است که ۳ نفر از آنها کودک هستند.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس بین این رژیم و لبنان هزاران بار نقض آتش‌بس کرده و با تجاوز نظامی به جنوب لبنان، صدها نفر از شهروندان این کشور را شهید و یا مجروح کرده و در این میان، کمیته ناظر بر اجرای آتش بس اقدام عملی برای متوقف کردن این حملات انجام نداده است.

