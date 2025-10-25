ادامه حملات پهپادی نیروهای واکنش سریع به مواضع ارتش سودان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای واکنش سریع بامداد شنبه دامنه حملات پهپادی خود را به شهرهای تحت کنترل ارتش سودان گسترش دادند و استان «نیل سفید» در جنوب این کشور را هدف قرار دادند.
منابع محلی گزارش دادند که سامانههای پدافند هوایی ارتش سودان موفق شدند چند پهپاد مهاجم را پیش از رسیدن به پایگاه هوایی کنانه در استان نیل سفید سرنگون کنند.
نیروهای واکنش سریع در بیانیهای رسمی اعلام کردند که عملیات هوایی را با هدف قرار دادن پایگاه هوایی کنانه و ایستگاه تولید برق انجام دادهاند.
این حملات در ادامه موجی از عملیات پهپادی است که طی روزهای اخیر شدت گرفته است. روز جمعه نیز شاهدان عینی از شنیدن صدای انفجارهای شدید در اطراف فرودگاه بینالمللی خارطوم خبر دادند. همچنین پدافند هوایی ارتش سودان در آسمان ایالت خارطوم با دستهای از پهپادها درگیر شد.
در همان روز، منابع مطلع گزارش دادند که پهپادها بهطور همزمان بار دیگر شهر «الدمازین» در ایالت نیل آبی در جنوب شرق سودان را هدف قرار دادند.
در شهر «الفاشر» واقع در ایالت شمال دارفور، پنج غیرنظامی کشته و بیش از ده نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه شامگاه پنجشنبه و در پی انفجار یک پهپاد انتحاری در بازار مرکزی شهر رخ داد.
شاهدان عینی گفتند که پهپاد در میان تجمع مردم منفجر شد و باعث تلفات انسانی شدیدی شد.
گفتنی است در پی تشدید درگیریها، موج جدیدی از آوارگان از شهر الفاشر به منطقه «طویله» در شمال دارفور سرازیر شدهاند.
طبق اعلام سخنگوی هماهنگی آوارگان و پناهندگان دارفور، تاکنون ۴۷۱ خانواده شامل ۱۹۲۱ نفر به این منطقه پناه آوردهاند.
وی تأکید کرد که این افراد در شرایط انسانی بسیار دشواری بهسر میبرند و نیاز فوری به خدماتی چون آب آشامیدنی، مراقبتهای بهداشتی، تغذیه، سرپناه، آموزش، حمایت روانی و سایر کمکهای بشردوستانه دارند.
