به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب «امانه» مالزی با انتقاد از سکوت و انفعال برخی کشورهای اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، خواستار اتحاد فوری جهان اسلام برای دفاع از حقوق ملت فلسطین شد.

محمد سابو، رئیس حزب امانه و وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی، در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: کشورهای اسلامی، به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و اعضای مسلمان ناتو، نباید اجازه دهند تنها کشورهایی مانند ایران و یمن بار مقابله با صهیونیست‌ها را بر دوش بکشند.

وی ابراز تأسف کرد که برخی دولت‌های عربی و اسلامی همچنان روابط تجاری و دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی را حفظ کرده و حتی به‌عنوان مسیر ترانزیت یا تأمین‌کننده کالاهای اساسی عمل می‌کنند؛ اقدامی که به‌طور غیرمستقیم موضع صهیونیست‌ها را تقویت کرده است.

محمد سابو افزود: «شگفت‌انگیز است که این کشورها گاهی علیه یمن متحد می‌شوند، اما در برابر رژیم صهیونیستی که از حمایت قدرت‌های بزرگی چون آمریکا و اروپا برخوردار است، اقدامی مشترک انجام نمی‌دهند».

به گفته وی، اروپایی‌ها و حتی بسیاری از جوامع غیرمسلمان در دفاع از حقوق بشر فلسطینیان فعال‌تر عمل کرده‌اند، در حالی‌که برخی کشورهای اسلامی به صدور بیانیه‌های محکومیت اکتفا می‌کنند.

رئیس حزب امانه تأکید کرد: حملات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها و غیرنظامیانی که برای دریافت کمک غذایی صف کشیده‌اند، ماهیت وحشیانه این رژیم را آشکار می‌سازد.

وی افزود: ایستادگی در کنار فلسطین وظیفه دینی و انسانی ماست و حزب امانه همچنان در کنار ملت‌های آزاده جهان علیه ظلم خواهد ایستاد».

