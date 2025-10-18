به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در گردهمایی هم‌اندیشی برگزیدگان خیرین هیأت و تشکل‌های دینی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب از آغاز مسئولیت خود در سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: یکی از نخستین توصیه‌های رهبر انقلاب به بنده، حفظ هویت مردمی سازمان تبلیغات اسلامی بود. ایشان فرمودند این نهاد دیرپا یک پدیده مردمی است و نباید از ذات مردمی خود فاصله بگیرد. همین ریشه مردمی، ظرفیت عظیمی است که می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند.»

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به شرایط اخیر منطقه و کشور گفت: رهبری جنگ امروز را صرفاً نظامی نمی‌دانند بلکه معتقدند شیطان با تمام دار و ندار خود به میدان آمده است تا با جبهه حق مقابله کند. در چنین زمانه‌ای باید دل مردم به دست آید و ذهن‌ها استوار شود؛ اگر چنین شود، هیچ قدرتی در جهان توان ایستادگی در برابر ملت ما را ندارد.»

وی با استناد به روایاتی از آخرالزمان افزود: در روایات آمده است که ابلیس در آخرالزمان برای توسعه کفر به شرح صدر می‌رسد و قدرتش افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی باید جهاد تبیین را جدی بگیریم تا مردم حقیقت نبرد عاشورایی‌ای که در آن قرار داریم را درک کنند.»

جنگ اصلی، جنگ افکار و اراده‌هاست

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره جهاد تبیین گفت: رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند که جنگ اصلی، جنگ قبضه افکار عمومی است و کسی که افکار را قبضه کند، برنده جنگ است. اگر جهاد تبیین درست شکل بگیرد، می‌توان از این مسیر سخت به سلامت عبور کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «آهن‌پاره نمی‌جنگد، اراده آدم‌هاست که می‌جنگد» افزود: پیشرفت‌های دفاعی ما حاصل اراده مردانی چون شهید حسن طهرانی‌مقدم است که گفت بر سنگ قبرش بنویسید: اینجا مزار کسی است که می‌خواست اسرائیل را نابود کند. همین اراده بود که قدرت موشکی امروز ما را رقم زد و موجب شد دشمن صهیونیستی هنوز نتواند از ضربات اخیر کمر راست کند.

هیأت؛ مرکز جهاد تبیین در میدان امروز

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه «جنگ اصلی امروز جنگ اراده‌هاست»، تصریح کرد: مرکز و پایگاه جهاد تبیین، هیأت‌ها هستند. هیأت تنها جای عزاداری و ارتباط عاطفی با سیدالشهدا(ع) نیست، بلکه پایگاهی برای تربیت انسان، رشد فرهنگی و حل مسائل اجتماعی است. برکات هیأت بسیار فراتر از تصورات رایج است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل بهره برد.

وی در ادامه خطاب به خیرین هیأتی گفت: مدرسه‌سازی اقدامی ارزشمند است، اما مهم‌تر از ساختن کالبد مدرسه، شکل‌گیری فرآیند تربیت در آن است. کاش خیرین بیش از پیش به تربیت نسل مؤمن و آگاه توجه کنند؛ این مسیر اثرگذارتر و ماندگارتر خواهد بود.»

هیأت؛ بستر پرورش انسان‌های تاریخ‌ساز

رئیس شورای توسعه فرهنگی قرآنی کشور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هیأت‌ها گفت: هیأت باید انسان‌هایی تربیت کند که پشت دشمنان اسلام را به خاک بمالند. این قدرت واقعی هیأت است. حتی دیدم هیأتی که اعضای آن در کنار هم کتاب می‌خوانند؛ این یعنی هیأت می‌تواند محور فرهنگ، تفکر و عمل اجتماعی باشد، نه صرفاً محل برگزاری مراسم.

وی در پایان با اشاره به نمونه‌هایی از کارکرد اجتماعی هیأت‌ها افزود: هیأت‌هایی داریم که به خانواده‌ها خدمات مشاوره ارائه می‌دهند، جلوی طلاق را می‌گیرند، خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق می‌کنند، به نیازمندان محله کمک می‌رسانند و برای کودکان و نوجوانان فعالیت‌های تربیتی دارند. چنین هیأت‌هایی حتی از برخی نهادهای آموزشی و اجتماعی اثرگذارترند و نشان می‌دهند که نقش‌آفرینی هیأت‌ها هنوز به تمام ظرفیت خود نرسیده است.

