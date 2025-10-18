نخست وزیر پاکستان دستور داد تمام مهاجران افغان از این کشور اخراج شوند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در بحبوحه جنگ بین ارتش کشورش و نیروهای طالبان گفته است که تمام مهاجران افغان باید از کشور پاکستان اخراج شوند.

ژئو نیوز در این رابطه نوشت: شهباز شریف، نخست وزیر، روز جمعه (۲۵ مهر) گفت که پاکستان دیگر نمی تواند بار میزبانی از مهاجران افغان را به طور نامحدود تحمل کند و مقامات را برای اطمینان از بازگشت فوری آنها هدایت می کند.

این رسانه پاکستانی همچنین گفت که شهباز شریف به عنوان رئیس نشستی که در سطوح بالای مسئولین در مورد بازگشت مهاجران افغان برگزار شده بود، بار دیگر بر تعهد پاکستان به صلح منطقه ای تاکید کرد و از اینکه این کشور بهای سنگینی را برای دهه ها بی ثباتی در افغانستان پرداخت کرده است، ابراز تاسف کرد.

نخست وزیر پاکستان افزوده است که با وجود تعاملات دیپلماتیک مکرر، از جمله چندین بار سفر معاون نخست وزیر، و وزیر دفاع پاکستان به کابل، مقامات افغانستان نتوانسته اند از استفاده از خاک خود برای حمله به پاکستان جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: مردم پاکستان که در جنگ علیه تروریسم قربانی داده‌اند، اکنون می پرسند که دولت چه زمانی به میزبانی از مهاجران افغان پایان خواهد داد.

در این نشست به اعضای شرکت کننده خاطر نشان شد که بازگشت اتباع افغانستان به صورت مرحله ای آغاز شده است و ۱,۴۷۷,۵۹۲ نفر تا تاریخ ۱۶ اکتبر به افغانستان بازگردانده شده اند.

گفتنی است پیش از این، با افزایش تنش‌ها میان دو کشور، دولت پاکستان روز پنجشنبه (۲۴ مهر) دستور تخلیه فوری ۲۸ اردوگاه پناهندگان افغان در سراسر ایالت خیبر پختونخوا را صادر کرده بود و گزارش‌هایی از بازرسی خانه به خانه برای دستگیری و اخراج مهاجران افغان در شهر کویته نیز در روز سه شنبه (۲۳ مهر) دریافت شده بود.

