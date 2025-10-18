به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دفاع مدنی غزه، به شبکه «العربی» خبر داد که ۷۰ هزار تُن مواد منفجره در سراسر نوار غزه پراکنده شده و خطر انفجار آن برای شهروندان بسیار جدی است.
بر اساس گزارشهای مختلف، تخمین زده میشود که ارتش اسرائیل در طول جنگ دو ساله با غزه، حدود ۲۰۰٬۰۰۰ تن مواد منفجره را بر سر این نوار باریک ریخته است. این میزان معادل حدود شش بمب هستهای هیروشیما است.
این حجم عظیم انفجارها باعث تخریب گسترده زیرساختها، آوارگی بیش از ۲.۲ میلیون نفر و ایجاد بحرانهای انسانی و زیستمحیطی در غزه شده است.
سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، در ارزیابیهای خود از جنگ اخیر در غزه، تخمین زدهاند که بیش از ۵۰ میلیون تن آوار در این منطقه ایجاد شده است. این میزان آوار معادل حدود ۱۲ برابر حجم هرم بزرگ جیزه است.
