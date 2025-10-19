به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز یک رزمایش نظامی وسیع در مناطق مرزی با لبنان خبر داد. این تمرین با هدف آمادگی برای سناریوهای مختلف امنیتی و دفاعی از عصر امروز تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت.

به گفته آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، این رزمایش در منطقه جلیل، در داخل شهرها، نواحی ساحلی و جبهه داخلی برگزار می‌شود.

او در بیانیه‌ای که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، اعلام کرد: «هدف از این تمرین، تقویت همکاری چندجانبه میان نیروهای مختلف ارتش برای مقابله با تهدیدات فوری و حفاظت از منطقه است».

در جریان این رزمایش، صدای انفجارها شنیده خواهد شد و از تجهیزات شبیه‌سازی، پهپادها، واحدهای هوایی و دریایی استفاده می‌شود. همچنین، تحرکات گسترده نیروهای امنیتی در مناطق مختلف قابل مشاهده خواهد بود.

ادرعی ادعا کرد که این رزمایش از پیش برنامه‌ریزی شده و بخشی از برنامه تمرینی سالانه ارتش اسرائیل برای سال ۲۰۲۵ است.

گفتنی است این رزمایش در حالی برگزار می‌شود که تنش‌ها در مرزهای شمالی اسرائیل با لبنان در ماه‌های اخیر افزایش یافته و ارتش این کشور تلاش دارد آمادگی خود را در برابر هرگونه تهدید احتمالی تقویت کند.

