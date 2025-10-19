به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز یکشنبه در بیانیه‌ای رسمی، اتهامات وزارت خارجه آمریکا مبنی بر «برنامه‌ریزی برای حمله به غیرنظامیان در غزه» را به‌طور کامل رد کرد و آن را «ادعایی باطل و هم‌راستا با تبلیغات گمراه‌کننده اسرائیل» دانست.

حماس در این بیانیه تأکید کرد که اسرائیل خود عامل اصلی بی‌ثباتی در غزه است و با «تأمین مالی و تسلیحاتی گروه‌های جنایتکار» زمینه‌ساز قتل، آدم‌ربایی، سرقت کمک‌های بشردوستانه و حمله به غیرنظامیان فلسطینی شده است. به گفته این جنبش، رسانه‌ها و تصاویر منتشرشده نیز گواهی بر این اقدامات اسرائیل هستند.

این جنبش اعلام کرد که نیروهای پلیس در غزه با حمایت گسترده مردمی، در حال پیگیری و برخورد قانونی با این گروه‌های جنایتکار هستند تا امنیت شهروندان و اموال عمومی و خصوصی حفظ شود.

حماس همچنین از دولت آمریکا خواست تا «از تکرار روایت‌های گمراه‌کننده رژیم اشغالگر» خودداری کرده و به جای آن، مانع از نقض‌های مکرر آتش‌بس توسط اسرائیل شود؛ از جمله حمایت از این گروه‌ها و فراهم‌کردن پناهگاه امن برای آن‌ها در مناطق تحت کنترل اسرائیل.

گفتنی است وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که حماس «قصد دارد توافق آتش‌بس در غزه را نقض کند» و این نقض احتمالی «غیرنظامیان فلسطینی را هدف قرار خواهد داد». با این حال، این بیانیه جزئیاتی درباره زمینه یا شواهد این ادعا ارائه نکرد.

این تنش‌های لفظی در حالی ادامه دارد که توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس همچنان شکننده باقی مانده و نگرانی‌ها درباره بازگشت درگیری‌ها در غزه افزایش یافته است.

