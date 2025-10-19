به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق اعلام دفتر رسانهای دولت محلی غزه، ارتش رژیم صهیونیستی از زمان آغاز آتشبس با حماس، تاکنون ۴۷ بار این توافق را نقض کرده است. در نتیجه این حملات، ۳۸ فلسطینی جان باختهاند و ۱۴۳ نفر دیگر زخمی شدهاند.
در بیانیه رسمی این نهاد آمده است که نقضهای صورتگرفته شامل «شلیک مستقیم به غیرنظامیان، بمباران مناطق مسکونی و بازداشت گسترده افراد» بوده و اسرائیل با این اقدامات، هم آتشبس و هم قوانین بینالمللی بشردوستانه را زیر پا گذاشته است.
در این حملات، ارتش رژیم صهیونیستی از تجهیزات نظامی مستقر در خارج از مناطق مسکونی، تانکها، حسگرها، جرثقیلهای کنترل از راه دور و پهپادها استفاده کرده است.
دولت محلی غزه تأکید کرده که اسرائیل به تعهد خود مبنی بر توقف حملات پایبند نبوده و همچنان سیاست «قتل و ارعاب مردم فلسطین» را دنبال میکند.
