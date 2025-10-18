به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه اروپا در سندی چهار صفحهای که توسط سرویس اقدام خارجی این اتحادیه پیش از نشستهای آتی وزرای خارجه و سران کشورهای عضو تدوین شده، خواستار تضمین از سوی رئیسجمهور آمریکا شده تا توافق آتشبس غزه، مانعی در مسیر تشکیل کشور مستقل فلسطینی ایجاد نکند.
فشار بروکسل برای حفظ راهحل دو دولتی
در این سند آمده است که با توجه به افزایش تعداد دولتهای اروپایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند، تقویت روایت مثبت درباره راهحل دو دولتی از جمله با برجستهسازی نقش اتحادیه اروپا، امری ضروری تلقی میشود.
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است که کانالهای دیپلماتیک بیشتری با ایالات متحده فعال شود تا اجرای توافق آتشبس به گونهای باشد که پایداری تشکیلات خودگردان فلسطین را تضعیف نکند.
میانجیگری ترامپ در آتشبس غزه
رئیسجمهور آمریکا با میانجیگری در توافق آتشبس غزه، زمینه آزادی اسرای زنده صهیونیست و عقبنشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه را فراهم کرده است.
حمایت از نهادهای فلسطینی و مقابله با شهرکسازی
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اکنون به دنبال جلب حمایت کشورهای عضو برای رفع موانع اقتصادی و مالی پیش روی نهادهای فلسطینی و افزایش فشار بر شهرکنشینان صهیونیست است که به طور غیرقانونی در حال الحاق سرزمینهایی در کرانه باختری اشغالی هستند.
تعامل با کشورهای منطقه برای اجرای طرح
این سرویس همچنین پیشنهاد کرده است که با رژیم صهیونیستی، مصر، قطر و ترکیه برای ادامه اعمال فشار بر حماس جهت اجرای کامل طرح، تعامل صورت گیرد.
تضمین کمکرسانی و عبور مردم از رفح
در این سند آمده است که تا پایان سال باید جریان کمک در مقیاس وسیع به داخل و سراسر غزه تضمین شود و هیأت امدادرسانی غیرنظامی در گذرگاه مرزی رفح به عنوان یک حضور شخص ثالث برای تضمین عبور مردم، مجدداً مستقر شود.
در صورت موافقت کشورهای عضو، اتحادیه اروپا همچنین به دنبال بررسی نظارت و مشاوره در مورد انتقال کالا خواهد بود.
لغو محدودیتها علیه سازمانهای مردمنهاد
بروکسل امیدوار است بتواند رژیم صهیونیستی را برای لغو محدودیتها علیه سازمانهای مردمنهاد فعال در اراضی اشغالی متقاعد کند.
نقش بلندمدت اتحادیه اروپا در بازسازی غزه
در بلندمدت، اتحادیه اروپا قصد دارد در پاکسازی مینها، بازسازی غزه جنگزده، سرمایهگذاری و تسهیل تجارت نقش ایفا کند. این اتحادیه همچنین میخواهد از طرح تبادل آموزشی «اراسموس» به عنوان ابزاری برای ایجاد اعتماد میان جوامع استفاده کند؛ طرحی که پیشتر مانع ورود رژیم صهیونیستی به آن شده بود.
تحریم وزرای اسرائیلی و تردید در ادامه برنامهها
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در ماه سپتامبر اعلام کرده بود که در واکنش به بحران انسانی در غزه، تحریمهایی علیه وزرای رژیم صهیونیستی وضع خواهد کرد و به دنبال کاهش همکاریهای اقتصادی با آن خواهد بود.
با این حال، پالتیکو گزارش داد که انتظار میرود این برنامهها پس از توافق آمریکا متوقف شوند، چرا که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نتیجه تحولات ژئوپلیتیکی، نسبت به لزوم این اقدامات ابراز تردید کردهاند.
برخی از کشورهایی که خواستار موضع سختگیرانهتری بودند، از مدت زمانی که اتحادیه اروپا برای ارائه این برنامهها صرف کرده، ابراز ناامیدی کردهاند.
