هلاکت و زخمی شدن سه سرباز صهیونیست در شهر رفح

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های عبری زبان امروز یکشنبه گزارش دادند که در جریان یک حادثه امنیتی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه، یک سرباز ارتش اسرائیل کشته و دو نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بالگردهای نظامی اسرائیل برای انتقال مجروحان به محل حادثه اعزام شده‌اند.

در پی این حادثه، جنگنده‌های ارتش اسرائیل حملاتی هوایی را به شهر رفح انجام دادند. ارتش اسرائیل مدعی شده که این حملات در پاسخ به «نقض آتش‌بس» از سوی جنبش حماس صورت گرفته است.

روزنامه یدیعوت آحرونوت به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که در رفح تبادل آتش میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینی‌ها رخ داده است.

همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که پس از شلیک یک موشک ضد تانک از سوی نیروهای حماس به سمت واحدی از ارتش اسرائیل، حملات هوایی در منطقه رفح آغاز شده است.

...........................

پایان پیام/ 167