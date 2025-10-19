به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای اسرائیلی روز یکشنبه گزارش دادند که ارتش این کشور حملهای را در نوار غزه آغاز کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که اسرائیل و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) یکدیگر را به نقض توافق آتشبس متهم میکنند؛ توافقی که با میانجیگری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در غزه حاصل شده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، ارتش اسرائیل هیچگونه واکنشی رسمی نسبت به گزارشهای منتشرشده درباره این حمله ارائه نکرده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که تنشها میان طرفین همچنان ادامه دارد و نگرانیها درباره فروپاشی کامل آتشبس افزایش یافته است.
