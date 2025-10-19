به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گری لینکر Gary Lineker، ستاره سابق تیم ملی فوتبال انگلیس و مجری باسابقه برنامه‌های ورزشی شبکه بی‌بی‌سی، پس از بیش از دو دهه فعالیت، به‌دلیل حمایت علنی از مردم فلسطین و انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی، از این شبکه کنار گذاشته شد. این اقدام با واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و میان مخاطبان روبه‌رو شده است.

افت شدید مخاطبان پس از حذف لینکر

بر اساس گزارش نشریه تلگراف، پس از اخراج لینکر، تعداد بینندگان برنامه Match of the Day از حدود ۳ میلیون نفر در هر قسمت به ۲ میلیون نفر کاهش یافته است. این افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی در مخاطبان، نشان‌دهنده تأثیر مستقیم حذف این چهره محبوب بر میزان استقبال عمومی از برنامه‌های ورزشی بی‌بی‌سی است.

«سکوت در مورد غزه، همدستی است»

پردرآمدترین مجری بی‌بی‌سی حاضر به سکوت نشد

گری لینکر با درآمد سالیانه ۱.۳ میلیون پوند، پردرآمدترین مجری شبکه بی‌بی‌سی محسوب می‌شد. با این حال، وی حاضر نشد در برابر آنچه نسل‌کشی مردم غزه خوانده می‌شود، سکوت کند. انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی با مضمون حمایت از فلسطین و انتقاد از رژیم صهیونیستی، موجب فشار لابی‌های صهیونیستی بر مدیران بی‌بی‌سی شد و در نهایت به برکناری وی انجامید.

محبوبیت عمومی لینکر در اوج اخراج

دو ماه پیش از اخراج، لینکر با رأی مردم و کارشناسان به‌عنوان بهترین مجری تلویزیونی بریتانیا انتخاب شده بود. این انتخاب نشان‌دهنده جایگاه ویژه وی در میان مخاطبان و جامعه رسانه‌ای بریتانیا است.

سابقه ۲۰ ساله در اجرای برنامه‌های ورزشی

لینکر بیش از ۲۰ سال اجرای برنامه Match of the Day را برعهده داشت و این برنامه همواره جزو پربازدیدترین برنامه‌های ورزشی بریتانیا بود. اکنون با آغاز فصل جدید لیگ برتر انگلیس و جایگزینی مجری دیگر، بی‌بی‌سی با کاهش قابل‌توجهی در تعداد مخاطبان مواجه شده است .

........

پایان پیام/