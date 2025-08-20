به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «نفتالی بنت» نخستوزیر پیشین رژیم اسرائیل، نسبت به تغییرات جمعیتی در اروپا و پیامدهای آن بر آینده روابط این قاره با تلآویو هشدار داد. او مدعی شد که رشد چشمگیر جمعیت مسلمانان در اروپا در حال تغییر موازنههای سیاسی است و به زیان اسرائیل تمام خواهد شد.
بنت که به مواضع راستگرایانه و تندروانه مشهور است، در یادداشتی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: بیش از نیمی از کودکان بروکسل و حدود ۴۰ درصد از کودکان آمستردام، وین و لندن مسلمان هستند. این تغییر ترکیب جمعیتی وسیع، تبعات جهانی و دراماتیکی برای اسرائیل خواهد داشت.
وی ادعا کرد که با افزایش جمعیت مسلمانان، سیاستمداران اروپایی تحت تأثیر مخاطبان خود قرار گرفته و مواضعی بیشتر ضداسرائیلی اتخاذ خواهند کرد.
بنت در همین چارچوب، خواستار کاهش اتکا به اروپا و گسترش روابط اقتصادی و امنیتی اسرائیل با سایر مناطق جهان شد. او در پایان پست خود نوشت: دنیا در حال تغییر است و ما باید آماده باشیم.
زمینههای نگرانی تلآویو
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی ماههای گذشته، صدها هزار نفر در شهرهای مختلف اروپا علیه جنگ غزه و به حمایت از فلسطین تظاهرات کردهاند. بر اساس گزارش «مرکز اروپایی ـ فلسطینی رسانه و اطلاعرسانی (ایبال)»، از آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۴۲ هزار تجمع و فعالیت اعتراضی در ۷۰۰ شهر از ۲۰ کشور اروپایی برگزار شده است.
همچنین نتایج یک نظرسنجی که در ژوئن گذشته توسط مؤسسه معتبر «یوگوف» در بریتانیا انجام شد، نشان داد حمایت از اسرائیل در اروپا به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده است. در فرانسه، آلمان و دانمارک تنها یکچهارم مردم همچنان از اسرائیل حمایت میکنند. در انگلیس این میزان به ۱۸ درصد کاهش یافته است. در ایتالیا نیز تنها ۹ درصد از شرکتکنندگان نظر مثبتی به تلآویو دارند.
این افت شدید حمایت عمومی، رسانههای اسرائیلی را نیز نگران کرده است. «کرن بتسلئیل» خبرنگار امور بینالملل کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، اخیراً گفت: اسرائیل به چشم بسیاری به یک دولت جربا تبدیل شده است. این فقط یک شکست دیپلماتیک نیست، بلکه نشانه انحطاطی بیسابقه است.
