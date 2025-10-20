به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین مسجد ساختهشده توسط جامعه مسلمانان نیجریه در ایالت مانیتوبای کانادا، روز شنبه طی مراسمی رسمی در شهر وینیپگِ این ایالت افتتاح شد.
این مسجد که «مسجد الحق» نام دارد به عنوان یک مرکز فرهنگی-اسلامی معرفی شده است و به طور کامل با کمکهای مالی اعضای جامعه مسلمانان نیجریه در مانیتوبا و از طریق «گروه دعای الحق کانادا» تأمین مالی شده است.
تیتی تیجانی، یکی از اعضای قدیمی جامعه مسلمانان نیجریه در شهر وینیپگ، ایالت مانیتوبا، که ۳۷ سال پیش به مانیتوبا مهاجرت کرده، با بیان اینکه احداث این مسجد تحقق یک رویای دیرینه است، گفت: در سالهای نخست، جامعه مسلمانان نیجریه جمعیت بسیار کمی داشت و به همین دلیل، نمازهای جماعت را در خانه خود برگزار میکردند؛ چرا که مسجدی ویژه برای گردهمایی در اختیار نداشتند.
تیجانی در ادامه افزود: در پانزده سال گذشته، جمعیت جامعه مسلمانان نیجریه در اینجا بهشدت افزایش یافته است. وقتی جامعه بزرگتر میشود، نیاز به مکانی برای عبادت و گردهمایی بیشتر احساس میشود. امروز خوشحالیم که توانستیم مسجد خود را تأسیس کنیم.
پیش از این، اعضای این جامعه برای اقامه نمازهای جماعت از ساختمان انجمن اسلامی مانیتوبا در خیابان ویورلی استفاده میکردند.
تیجانی تأکید کرد که مسجد الحق نهتنها متعلق به جامعه مسلمانان نیجریه است، بلکه درهای آن به روی تمام مردم، از ادیان و مذاهب گوناگون، باز خواهد بود و برنامههای اجتماعی و آموزشی متنوعی برای معرفی اسلام برگزار خواهد شد.
یونوسا سلامی، امام جماعت مسجد جدید، با اشاره به روند رو به رشد جمعیت مسلمانان در مانیتوبا گفت: سالها پیش دریافتیم که جمعیت مسلمانان در این استان به سرعت در حال افزایش است. برای ما بسیار مهم بود که فضایی تازه برای پاسخ به نیازهای این جامعه رو به رشد فراهم کنیم.
گروه دعای الحق هدف مالی ۱.۵ میلیون دلاری را برای ساخت مسجد تعیین کرده بود که تمام این مبلغ از طریق کمکهای مردمی جامعه مسلمانان نیجریه تأمین شد.
یونوسا سلامی در مراسم افتتاح این مسجد اظهار کرد: امروز همه ما خوشحالیم که رؤیایمان به واقعیت پیوست. این یکی از شادترین لحظات زندگی من است و دستاورد بزرگی برای جامعه ما به شمار میرود.
اعضای این جامعه پیشبینی میکنند با ادامه رشد جمعیت مسلمانان در وینیپگ و مانیتوبا، در سالهای آینده مساجد بیشتری در این منطقه ساخته خواهد شد.
