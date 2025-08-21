۵۰ کشته در حملات مسلحانه به مسجد و روستاهای نیجریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ افراد مسلح به مسجدی در شهر «اونغوار مانتاو» در منطقه «مالومفاشی» در ایالت «کاتسینا» در کشور نیجریه، یورش بردند و همزمان با اقامه نماز صبح، با تیراندازی کور به سوی نمازگزاران، دستکم ۳۰ نفر را کشتند.
پس از این حمله، مهاجمان با گسترش عملیات خود به روستاهای اطراف از جمله «اونغوار یار مای دابو» و «ماکیرا و بوردیگا» خانهها را به آتش کشیدند که منجر به مرگ حدود ۲۰ نفر دیگر شد. همچنین گزارشهایی از ربودهشدن شماری از ساکنان در جریان این یورشها منتشر شده است.
در حالی که نخستین آمارها شمار قربانیان را ۱۳ نفر ذکر کرده بودند، «امینو ابراهیم»، نماینده محلی در پارلمان ایالت کاتسینا، شمار کشتهها را دستکم ۵۰ نفر اعلام کرد و نسبت به ضعف نیروهای دفاع محلی برای مقابله با چنین حملاتی هشدار داد.
این حملات در شرایطی رخ میدهد که دولت ایالتی کاتسینا و مقامات محلی طی سالهای اخیر چندین توافق موسوم به صلح با گروههای مسلح در شمال نیجریه امضا کردهاند. اما کارشناسان میگویند این توافقها بیشتر روی کاغذ باقی مانده و به گروهها فرصت داده است تا پایگاههای جدیدی ایجاد کنند، بیآنکه مانع ادامه خشونتها شوند.
ریشه بحران «راهزنان» به منازعات دیرینه بین کشاورزان و دامداران بر سر زمین و منابع آبی بازمیگردد؛ اما این درگیریها در سالهای اخیر شکل سازمانیافتهتری یافته و به فعالیتهای جنایی مانند آدمربایی، اخاذی و سرقت دام تبدیل شده است. ضعف شدید دولت در مناطق روستایی شمال نیجریه و شرایط نابسامان اقتصادی و امنیتی، زمینه را برای گسترش این گروههای مسلح و ادامه خشونت علیه غیرنظامیان فراهم کرده است.
