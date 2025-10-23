مسلمانان کرنر بروک کانادا صاحب مسجد و مرکز اجتماعی اختصاصی شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجدی که روزگاری به عنوان مرکزی متعلق به یک سازمان مسیحی در شهر کوچک کرنر بروک، واقع در استان نیوفاوندلند و لابرادور کانادا، شناخته می‌شد، اکنون به مکانی اختصاصی برای عبادت و فعالیت‌های اجتماعی مسلمانان منطقه تبدیل شده است. رسانۀ‌های محلی نوشتند این افتتاح، آرزوی دیرینه جامعه مسلمانان غرب استان نیوفاوندلند و لابرادور را محقق کرد.

اکم شاهیدالله، رئیس مرکز اسلامی کرنر بروک، می‌گوید: این برای همه ما بسیار ارزشمند است و احساسات خود را نمی‌توانم توصیف کنم. واقعاً خوشحالیم که چنین مکانی داریم.

شاهید الله پیش‌تر نمازهای خود را در مکان‌های بسیاری از جمله بیمارستان‌ها و کسب‌وکارهای محلی اقامه می‌کرده است.

این مرکز اسلامی ساختمان کلیسای متعلق به سازمان مسیحی ارتش رستگاری را خرید. هزینه‌های آن از طریق کمک‌های خیریه و حمایت‌های مسلمانان از سراسر جهان تأمین شد که در کمتر از یک ماه مبلغ ۴۰۰ هزار دلار برای خرید ساختمان جمع‌آوری گردید.

در طول چهار سال گذشته، مسلمانان شهر کرنر بروک از حدود ۷۰ نفر به بیش از ۵۰۰ نفر افزایش پیدا کرده‌اند و مسجد جدید نه تنها مکان عبادت، بلکه مرکز اجتماعی و فرهنگی برای جوانان این شهر خواهد بود. عبدالطیف الحسّان، دبیر کل مرکز اسلامی کرنر بروک ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق می‌گوید: اکنون همه ما یک مکان واحد داریم که می‌توانیم آن را خانه خود بنامیم.

رسانه‌های محلی نوشتند افتتاح این مسجد، به عنوان اولین مسجد غرب نیوفاوندلند و لابرادور، می‌تواند به جذب مسلمانان جدید به منطقه کمک کند و فرصتی برای آشنایی غیرمسلمانان با فرهنگ اسلامی فراهم آورد. مراسم رسمی افتتاحیه مسجد در ماه نوامبر برگزار خواهد شد و بخشی از کمک‌های جمع‌آوری شده برای تعمیرات و نگهداری اختصاص خواهد یافت.

.........

پایان پیام