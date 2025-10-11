شورای ملی مسلمانان کانادا خواستار اعمال تغییرات سیستماتیک برای حفاظت از جامعه مسلمانان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای ملی مسلمانان کانادا (NCCM) حمله اسلام‌هراسانه به یک کارگر هتل مسلمان در شهر مارکام را محکوم کرد و آن را شکافی در جامعه کانادا که التیام نخواهد یافت، خواند. این حمله زمانی رخ داد که دو مشتری هتل از قربانی درباره دین و پیشینه‌اش پرسیدند و پس از اطلاع از مسلمان بودن او، یکی از آنها دوباره بازگشته و به‌شدت وی را مورد ضرب و شتم قرار داد.

پلیس کانادا اعلام کرده است که مظنون، مردی ۳۱ ساله به نام گیتانسان سری‌رانجان، پس از تهدید قربانی به قتل، وی را به‌شدت مجروح کرده. قربانی دچار صدمات جبران‌ناپذیر جسمی شده و زندگی او به شدت تحت تأثیر این حمله قرار گرفته است. واحد پیشگیری از جرایم ناشی از نفرت، مظنون را تحت پیگرد قانونی قرار داده است و متهم بازداشت است.

خمیسا مدیر اجرایی شورای ملی مسلمانان کانادا ضمن ابراز خشم نسبت به تداوم حملات اسلام‌ستیزانه در کانادا، تأکید کرد که این حادثه نشان‌دهنده ریشه‌های عمیق اسلام‌ستیزی در کشور است و خواستار اعمال تغییرات سیستماتیک برای حفاظت از جامعه مسلمانان شد. او افزود که این حمله نباید تنها یک لحظه غم‌انگیز باشد، بلکه فرصتی است تا جامعه کانادا نسبت به رشد نفرت و خشونت علیه مسلمانان هوشیار شود.

همچنین همسر قربانی با اشاره به تأثیرات روحی و جسمی حمله بر خانواده، گفت: هیچ زنی نباید همسر خود را چنین ببیند و هیچ کودکی نباید پدرش را اینگونه تجربه کند.

شهردار مارکام نیز همبستگی خود با قربانی و جامعه مسلمانان را اعلام کرده و ابراز امیدواری کرد که نظام قضایی کانادا این خانواده را ناامید نکند.

پیشتر هم نخست‌وزیر کانادا و نخست‌وزیر ایالت انتاریو، این حمله را محکوم کردند و خواستار مقابله جدی با اسلام‌هراسی شدند.

..........

پایان پیام