به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در تورنتوی کانادا، پسر ۱۳ ساله‌ای که به عنوان دانش‌آموز برتر کلاس هشتم انتخاب شده بود، هنگام ارائه سخنرانی فارغ‌التحصیلی، به علت اینکه داشت دربارۀ اهمیت یادآوری دانش‌آموزان در مناطقی مانند غزه صحبت می‌کرد، مجبور شد، با اجبار معلم، متن خود را عوض کند.

در پی این این اتفاق، پدر دانش‌آموز با شورای ملی مسلمانان کانادا (NCCM) تماس گرفت و از تبعیض علیه پسرش و برخورد توهین‌آمیز اعضای مدرسه شکایت کرد.

در همین راستا، شورای ملی مسلمانان کانادا اظهار داشت: این حادثه نمونه‌ای از افزایش آزار و تبعیض علیه دانش‌آموزان مسلمان، عرب و فلسطینی در مدارس تورنتو و کانادا است و شکایات مشابه ۳۵٪ افزایش یافته است.

فعالان حقوقی و مدنی خواستار اقدام فوری مقامات ایالت انتاریوی کانادا شده‌اند تا امنیت و آزادی بیان دانش‌آموزان مسلمان، عرب و فلسطینی تضمین شود. آن‌ها تأکید می‌کنند که مقامات باید این مشکل را علنی اذعان کنند و به طور صریح حمایت خود را از این گروه‌ها اعلام نمایند.

به گفته فعالان، مدارس باید فضایی امن و باز برای گفتگوهای دشوار و حساس باشند، جایی که دانش‌آموزان مسلمان بتوانند عقاید و هویت دینی خود را بدون ترس از مجازات یا سرکوب بیان کنند.

