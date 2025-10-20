مراسم چهلمین سالگرد اولین ترجمۀ قرآن به زبان آلبانیایی در کوزوو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت چهلمین سالگرد اولین ترجمه کامل قرآن کریم به زبان آلبانیایی، مراسم ویژهای با حضور مسئولان دفتر امور مسلمانان کوزوو در پریشتینا، پایتخت این کشور، برگزار شد. رمضان شکودرا، مدیر بخش فرهنگ، انتشارات و رسانههای این دفتر، در سخنانی ضمن قدردانی از تلاشهای مترجم فقید، گفت این ترجمه امکان دسترسی مستقیم مسلمانان آلبانیاییزبان به مفاهیم کتاب خدا را فراهم کرد و نام مترجم را در تاریخ علمی و دینی این ملت جاودانه ساخت.
نایم ترناوا، رئیس دفتر امور مسلمانان کوزوو، در سخنان خود نقش مترجم را در خدمت به دین و کشور ستود و این اثر را یکی از مهمترین دستاوردهای فکری و مذهبی در تاریخ ملت آلبانی توصیف کرد. وی تأکید کرد که ترجمه قرآن نه تنها یک پروژه دینی، بلکه نمادی از تعهد فرهنگی و علمی به ارتقای دانش و فهم دینی جامعه است.
حسین ماتوشی، پژوهشگر علوم قرآنی، نیز در این مراسم تصریح کرد که ترجمه قرآن یک پروژه صرفاً مذهبی نبوده و گامی بنیادین در شکلدهی به آگاهی جمعی مسلمانان آلبانیاییزبان و تثبیت ارزشهای رنسانس و روشنگری در منطقه محسوب میشود.
در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از نسخههای مختلف ترجمه قرآن به زبان آلبانیایی برگزار شد که روند پیشرفت در این حوزه را از نخستین تلاشها تا انتشار تاریخی آن در سال ۱۹۸۵ به نمایش گذاشت. انتشار این ترجمه نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ اسلامی آلبانیاییزبانها به شمار میرود و راه را برای ترجمهها و تفسیرهای متعدد بعدی هموار کرده و کتابخانه اسلامی آلبانیایی را در دهههای پس از آن غنی ساخت.
