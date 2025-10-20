نمایشگاه ۵ روزه کتاب در دانشگاه غالب هرات افتتاح شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه ۵ روزه کتاب در دانشگاه خصوصی «غالب» هرات با عرضه بیش از ۳ هزار جلد کتاب روز شنبه (۲۶ مهر) آغاز به کار کرد و مورد استقبال دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار گرفت.

مولوی حمیدالله غیاثی، رئیس فرهنگ و هنر اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، روز یکشنبه (۲۷ مهر) هدف از برگزاری این نمایشگاه را تشویق جوانان به مطالعه، معرفی کتاب‌های متنوع و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان شهروندان عنوان کرد.

مسئولان فرهنگی استان افزودند: همزمان با این نمایشگاه، چندین مسابقه کتاب‌خوانی با همکاری نهادهای فرهنگی استان برگزار شده است تا علاقه‌مندی به مطالعه در میان جوانان بیش از پیش افزایش یابد.

رشد چشمگیر نمایشگاه‌های کتاب در هرات

گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، نمایشگاه‌های کتاب در هرات رشد قابل توجهی داشته و دانشگاه‌ها و موسسات خصوصی نیز به برگزاری رویدادهای مشابه اقدام کرده‌اند.

مشارکت بالای دانشجویان و جوانان در مسابقات کتاب‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی، به افزایش علاقه‌مندی به کتاب و ارتقای سطح سواد فرهنگی منجر شده است.

به باور کارشناسان، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب و مسابقات کتاب‌خوانی نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت دانش عمومی و پرورش خلاقیت در میان جوانان ایفا می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این برنامه‌ها، علاوه بر آثار فرهنگی، زمینه‌ساز رشد اجتماعی و ایجاد فضای پویا در جامعه نیز هستند.

ناظران تأکید دارند استمرار این نمایشگاه‌ها و حمایت از انتشارات داخلی، گامی اساسی در جهت توسعه فرهنگی کشور به شمار می‌رود.