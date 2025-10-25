افتتاح نمایشگاه کتاب «الشجره الطیبه» در شهر کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه کتابی با عنوان «الشجره الطیبه» به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (س) در دانشگاه وارث الانبیاء شهر کربلای معلی گشایش یافت.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه که با مشارکت مجمع اهلالبیت(ع) عراق برپا شده است، با حضور جمعی از استادان و مسئولان دانشگاه وارث الانبیاء حضور داشتند.
نمایشگاه کتاب «الشجره الطیبه» از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ اکتبر(۳ آبان تا ۸ آبان) میزبان بازدیدکنندگان میباشد و مجموعهای از آثار دینی، فرهنگی و فکری در آن به نمایش درآمده است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، گسترش آگاهی فرهنگی در میان دانشجویان و پژوهشگران و تقویت پیوند میان مراکز دانشگاهی و مؤسسات اندیشهورز اسلامی است.
این برنامه بخشی از فعالیتهای فرهنگی دانشگاه وارث الانبیاء در راستای ترویج ارزشهای دینی و پاسداشت مناسبتهای اهلبیت (ع) به شمار میرود.
