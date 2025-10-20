به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسۀ مطالعات اسلامیِ دانشگاه تورنتو برای پژوهشگران علاقه‌مند، فلوشیپ پسادکتری دوساله با محوریت مطالعت اسلامی پس از وقایع غزه ارائه می‌دهد.

این دانشگاه معتبر جهانی، با ارائۀ این فلوشیپ، بر اهمیت تحلیل دقیق علمی تحولات پس از هفت اکتبر برای درک تغییرات احتمالی در برداشت‌ها و فهم جهانیان از اسلام تأکید دارد.

پژوهشگران می‌توانند موضوعاتی از جمله سیاست‌های مسلمانان در مواجهه با غم، خشم، همبستگی و مقاومت، اشکال نوین اسلام‌هراسی، الهیات سیاسی در زمان بحران و فعالیت‌های فراملی را مورد مطالعه قرار دهند. این دوره با رویکرد میان‌رشته‌ای، پژوهشگرانی با پس‌زمینه‌های انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ، مطالعات دینی، علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه را تشویق به مشارکت می‌کند.

فرصتی است تا پژوهشگران به بررسی پیامدهای اجتماعی، سیاسی، فکری و الهیاتی رخدادهای غزه برای جوامع مسلمان در سطح جهان بپردازند.

این اقدام می‌تواند پیشگامی برای سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جهان اسلام باشد تا آن‌ها نیز با راه‌اندازی برنامه‌های مشابه، سهم خود را در تولید دانش و ارائه روایت‌های بومی و متنوع از اسلام ایفا کنند و جایگاه علمی خود را در عرصه جهانی تقویت کنند.

گفتنی است این فلوشیپ پسادکتری، سالانه ۷۰,۰۰۰ دلار کانادا به همراه مزایا پرداخت می‌کند و برای مدت دو سال اجرا می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای ارسال روزمه، پروپوزال پژوهشی و کسب اطلاعت بیشتر به این لینک مراجعه کنند.

