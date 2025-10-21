به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کارلا دینر، نماینده حزب سبز در پارلمان بریتانیا، وزارت کشور این کشور را به کوتاهی در حمایت از دانشجویان فلسطینی که از بحران انسانی در غزه گریختهاند، متهم کرد و گفت که عملکرد این وزارتخانه موجب ناامیدی و خشم او شده است.
دینر اعلام کرده که از حدود دوازده دانشجوی فلسطینی حمایت میکند و با شش نفر از آنان بهطور مستقیم در ارتباط است. او همچنین از دانشگاه بریستول ارجاعهایی برای دانشجویان دیگر دریافت کرده است.
دینر افزود: «دولت بریتانیا به ما اطلاع داده بود که از همه دانشجویان فلسطینی که موفق به دریافت بورسیه کامل تحصیلی در دانشگاههای بریتانیا شدهاند، برای خروج از غزه و آغاز تحصیلشان حمایت خواهد کرد، اما این وعدهها عملی نشدهاند.»
او با ابراز تردید نسبت به دلایل این ناکامی گفت: «هنوز مشخص نیست که این یک اشتباه فاحش است یا یک طرح عمدی. نمیدانیم آیا دولت به مردم یک چیز میگوید و به کارکنان وزارت کشور چیز دیگری، یا اینکه وزارت کشور در اجرای سیاستهای اعلامشده ناتوان است.»
یکی از موانع اصلی، الزام به ارائه اطلاعات بیومتریک مانند اثر انگشت برای دریافت ویزای بریتانیاست؛ موضوعی که عملاً مانع تکمیل فرآیند درخواست ویزا برای دانشجویان غزه شده، حتی اگر بورسیه کامل دریافت کرده و در دانشگاههای بریتانیا پذیرفته شده باشند.
نمایندگان دانشگاه بریستول اعلام کردهاند که در حال رایزنی مستقیم با نمایندگان پارلمان و نهادهای دولتی هستند تا راهحلهایی برای این مشکل بیابند. از جمله اقدامات حمایتی دانشگاه، پرداخت هزینههای ویزا، تبدیل شهریه بینالمللی به شهریه داخلی، و تمدید مهلت ورود دانشجویان جدید است.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که ارتباطات همچنان یکی از چالشهای اصلی است؛ زیرساختهای آسیبدیده در غزه موجب بیثباتی در تأمین برق و اختلال در ارتباطات تلفن همراه و اینترنت شده و حتی تماس با دانشجویان را دشوار کرده است.
