فراخوان برای مشارکت در تدوین کتاب تاریخ اسلام و مسلمانان کانادا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای آمریکایی مطالعات جوامع اسلامی (American Council for the Study of Islamic Societies) با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی، فراخوانی برای اعلام آمادگی پژوهشگران جهت مشارکت در تدوین یک کتاب علمیِ مشترک با موضوع «تاریخ اسلام و مسلمانان در کانادا» منتشر کرد.

در این فراخوان تأکید شده است که تاریخ حضور و نقش مسلمانان در کانادا، همچنان یکی از حوزه‌های کمتر پژوهش‌شده در مطالعات اسلامی و نیز مطالعات کانادایی به شمار می‌رود. برگزارکنندگان این پروژه علمی اعلام کرده‌اند که به دلیل تعداد محدود پژوهشگران فعال در این زمینه، هدف از انتشار این فراخوان، سنجش میزان علاقه‌مندی و در صورت امکان، ایجاد انگیزه برای گسترش مطالعات آکادمیک در این حوزه است.

به گفته شورای آمریکایی مطالعات جوامع اسلامی، این فراخوان به‌صورت عام و باز طراحی شده و از طیف متنوعی از رویکردها و روش‌شناسی‌های پژوهشی استقبال می‌کند. موضوعات پیشنهادی شامل مطالعات خردتاریخی، تمرکز بر شخصیت‌های تأثیرگذار مسلمان، بررسی جوامع و مذاهب مختلف اسلامی از جمله شیعیان دوازده‌امامی، اسماعیلیه و احمدیه، و نیز پژوهش‌های منطقه‌ای در سطوح شهری، استانی و جغرافیایی است.

همچنین در این فراخوان، استفاده از رویکردهای تاریخی، آرشیوی، آماری و مردم‌نگارانه (روشی است برای جمع آوری اطلاعات و داده هایی پیرامون فرقه، گروه یا دسته ای با انجام مشاهده یا مصاحبه‌های غیر رسمی) مورد توجه قرار گرفته و از پژوهشگران خواسته شده است در صورت بهره‌گیری از روش‌های مردم‌نگاری، پیوندی روشن با زمینه تاریخی موضوع برقرار کنند. انجام مطالعات تطبیقی میان کانادا و دیگر کشورها از جمله ایالات متحده، بریتانیا و سوئد نیز از دیگر محورهای مورد تأکید این پروژه علمی عنوان شده است.

بر اساس این بیانیه، پژوهشگران علاقه‌مند می‌توانند تا پایان ماه دسامبر میلادی، صرفاً آمادگی اولیه خود را برای مشارکت در این مجموعه علمی اعلام کنند. تصمیم‌گیری نهایی درباره انتشار کتاب و ساختار آن، پس از بررسی میزان استقبال و پیشنهادهای دریافتی انجام خواهد شد.

در پایان این فراخوان از استادان دانشگاه، پژوهشگران پسادکتری و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خواسته شده است این دعوت علمی را در میان شبکه‌های دانشگاهی خود بازنشر دهند. علاقه‌مندان می‌توانند برای اعلام آمادگی با «آرون هیوز» استاد مطالعات ادیان دانشگاه روچستر نیویورک و «جنیفر سلبی» از طریق نشانی‌های ایمیل اعلام‌شده تماس بگیرند.

aaron.hughes@rochester.edu jselby@mun.ca

..............

پایان پیام