به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد اعلام کرد که در بازه زمانی ۷ تا ۱۳ اکتبر، ۷۱ حمله از سوی شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری ثبت شده است که نیمی از این حملات با فصل برداشت زیتون مرتبط بوده‌اند.

طبق این گزارش، حملات شهرک‌نشینان در ۲۷ روستا رخ داده و شامل ضرب‌وشتم کشاورزان، سرقت محصولات و تجهیزات، و تخریب درختان زیتون بوده است. بر اثر این حملات، شماری از فلسطینی‌ها زخمی شده‌اند و خساراتی به اموال آنان وارد شده است.

طبق اعلام «هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی»، در مجموع ۴۸٬۷۲۸ درخت آسیب دیده‌اند که ۳۷٬۲۳۷ مورد از آن‌ها درخت زیتون بوده‌اند.

منابع محلی به خبرگزاری وفا گزارش دادند که شهرک‌نشینان روز سه‌شنبه به کشاورزان در منطقه «وادی عمار» حمله کرده، آنان را مجبور به ترک زمین کرده و با پرتاب سنگ به خودروی یکی از کشاورزان، خسارتی وارد کرده‌اند. همچنین دو روز پیش، چند شهروند فلسطینی و یک فعال خارجی در همین منطقه بر اثر حمله شهرک‌نشینان زخمی شدند.

شهرک‌نشینان صبح سه‌شنبه، سه چادر غیرمسکونی را در منطقه «واد الجوایا» در جنوب الخلیل به آتش کشیدند. فؤاد العمور، فعال ضد شهرک‌سازی، اعلام کرد که این چادرها متعلق به دو برادر فلسطینی بوده‌اند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که شهرک‌نشینان مسلح، دام‌های خود را در زمین‌های کشاورزی فلسطینیان می‌چراندند و درختان را در روستای الزویدین شکسته‌اند.

طبق آمار رسمی، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شهرک‌نشینان در مجموع ۷٬۱۵۴ حمله علیه فلسطینیان و اموال آنان انجام داده‌اند که منجر به شهادت ۳۳ نفر در کرانه باختری شده است.

