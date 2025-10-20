به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک شهرکنشین اسرائیلی در شرق شهر رامالله، با حمله خشونتآمیز به یک زن فلسطینی مسنّ در حین برداشت زیتون، موجب بیهوشی او شد. این حادثه توسط شاهدان عینی و ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، تأیید شده است.
در این ویدئو، شهرکنشینی نقابدار با چوبی در دست دیده میشود که بارها به سر زن فلسطینی ضربه میزند تا او به زمین میافتد. «عوض ابو سمرة»، فعال محلی در ترمسعیا گفت: این حمله در منطقه شرقی این شهر رخ داده است.
او افزود: «شهرکنشینان هنگام برداشت زیتون به ما حمله کردند. یکی از زنان کمی عقب مانده بود که مورد حمله با چوب قرار گرفت و بیهوش شد. سپس دو نفرخارجی دیگر نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که یکی از آنها دچار شکستگی دست شد.»
زن مجروح، عفاف صالح ابو علیا، در دهه پنجاه زندگی خود، به بیمارستان رامالله منتقل شد و وضعیت جسمیاش «با ثبات» گزارش شده است.
مصطفی البرغوثی، دبیرکل ابتکار ملی فلسطین، با انتشار ویدئو در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز یک شهرکنشین تروریست اسرائیلی به زن فلسطینی در حین برداشت زیتون حمله کرد.» او افزود که بسیاری از ساکنان فلسطینی روستا به دلیل «ترور شهرکنشینان» نتوانستهاند زیتونهای خود را برداشت کنند.
فرانچسکا آلبانیزی گزارشگر ویژه سازمان ملل، نیز این حادثه را محکوم کرد و در پستی نوشت: «دو سال است که جهان شاهد چنین صحنههایی از کرانه باختری است.»
طبق گزارش هیئت دولتی مقاومت در برابر دیوار و شهرکسازی، شهرکنشینان عصر یکشنبه به خودروهای فلسطینی در مسیر بین اریحا و رامالله، اطراف مخماس و روستای الطیبه حمله کردند.
با آغاز فصل برداشت زیتون در اواسط اکتبر، حملات شهرکنشینان در کرانه باختری بهطور چشمگیری افزایش یافته است. طبق آمار رسمی، در دو سال اخیر، ۷۱۵۴ مورد حمله توسط شهرکنشینان ثبت شده که منجر به شهادت ۳۳ فلسطینی و آوارگی ۳۳ اجتماع بادیهنشین شده و ۱۱۴ پایگاه شهرکنشینی جدید تأسیس شده است.
از زمان آغاز حمله اسرائیل به غزه در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، خشونتها در کرانه باختری نیز شدت یافته و تاکنون بیش از ۱۰۵۶ فلسطینی شهید، حدود ۱۰ هزار نفر زخمی و بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله ۱۶۰۰ کودک بازداشت شدهاند.
طبق گزارشها، اسرائیل با حمایت آمریکا، از تاریخ مذکور تاکنون، اقدام به نسلکشی در غزه کرده که منجر به شهادت ۶۸۱۱۶ فلسطینی، زخمی شدن ۱۷۰۲۰۰ نفر و نابودی ۹۰ درصد زیرساختهای این منطقه شده است.
