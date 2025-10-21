به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - عباس اسمعیلی چپی، مدیرکل حج و زیارت مازندران در گفتوگویی، با بیان اینکه ظرفیت اولیه تخصیصیافته برای اعزام به حج تمتع به استان حدود ۲۵۰۰ نفر است، اظهار کرد: تا به امروز ۷۵۰ هماستانی پیشثبتنام خود را انجام دادهاند.
وی با تأکید بر اینکه تخصیص ظرفیتهای جدید به استان، منوط به تکمیل همین ظرفیت اولیه است، گفت: اگر ظرفیت کنونی تکمیل شود، ظرفیتهای جدیدی نیز به استان تخصیص خواهند داد، لذا از متقاضیانی که قصد تشرف دارند تقاضا داریم که پیشثبتنام را به ساعات پایانی موکول نکنند.
اسمعیلی خاطرنشان کرد: ملاک اختصاص کاروانها به استان، بر مبنای آمار پیشثبتنامها است.
مدیرکل حج و زیارت مازندران با اعلام آماری نگرانکننده، تصریح کرد: طبق آمار بیش از ۴۹۰۰ نفر افراد واجد شرایط (دارندگان قبوض اولویتدار) داریم که اطلاعات خود را تکمیل کردهاند، بنابراین اگر این افراد به موقع پیشثبتنام نکنند، امکان تشرفشان در سال جدید به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.
وی از متقاضیان خواست که هم برای حفظ سهمیه کنونی استان تا سقف ظرفیت تخصیصی و هم برای کسب سهمیه بیشتر، حتماً به موقع ثبتنام کنند.
اسمعیلی در پایان یادآور شد: ثبتنام متقاضیان در پنجره واحد سامانه my.haj.ir انجام میشود و پیشبینی میکنیم استقبال به ویژه از سوی کشاورزان پس از برداشت کشت دوم بیشتر شود، با این وجود، تا به الان از لحاظ رتبه، استان در جایگاه هفتم قرار داریم.
----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما