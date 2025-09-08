  1. صفحه اصلی
  2. معارف و سبک زندگی
  3. اخبار مراجع عظام تقلید

بیانیه تشکر دفتر آیت‌الله کریمی جهرمی از مردم شریف استان فارس

۱۷ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۸
کد خبر: 1725080
بیانیه تشکر دفتر آیت‌الله کریمی جهرمی از مردم شریف استان فارس

دفتر حضرت آیت الله کریمی جهرمی در بیانیه ای از مردم استان فارس بابت استقبال از استاد برجسته حوزه علمیه قم، تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت‌الله کریمی جهرمی پس از پایان سفر این استاد برجسته حوزه علمیه قم به استان فارس، بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه ضمن تشکر و قدردانی از مردم استان فارس آمده است که سفر پربرکت آیت‌الله کریمی جهرمی به این خطه پرافتخار، با استقبالی تاریخی و پرشور از سوی مردم قدرشناس و ولایت‌مدار این دیار خصوصا شهرهای شیراز و جهرم روبه‌رو شد. 

متن این بیانیه به شرح زیر است: 

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

استان فارس، دیار کهن دین‌داری، رادمردی و مهربانی، که همواره مأمن امامزادگان واجب‌التعظیم، مهد پرورش عالمان مجاهد و خاستگاه شاعران بزرگ بوده است، در ایام پایانی ماه صفر، جلوه‌گاه شور و ارادت بی‌بدیل مردمان مؤمن و شریف خود گردید.

سفر پربرکت آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی (دام ظله العالی) به این خطه پرافتخار، با استقبالی تاریخی و پرشور از سوی مردم قدرشناس و ولایت‌مدار این دیار خصوصا شهرهای شیراز و جهرم روبه‌رو شد تا بار دیگر تجلی‌بخش پیوند ناگسستنی و عمیق میان مرجعیت و آحاد جامعه باشد.

این شور و شوق وصف‌ناپذیر، به‌روشنی نشان داد که مرجعیت دینی، اکنون نیز همچون دوران گذشته تاریخی، پناه و ملجأ مطمئن و نقطه اتکایی استوار برای مردم، به‌ویژه جوانان محسوب می‌شود.

اینک، ضمن شکرگزاری از الطاف بیکران الهی، وظیفه خود می‌دانیم که مراتب سپاس و امتنان عمیق و خالصانه خود را از مردم مهربان شیراز، حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دستغیب، آیت الله دژکام نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام جمعه محترم شیراز، تولیت معزز آستان مقدس احمدی، متولّیان محترم آستان های حضرت سید علاالدین حسین و حضرت علی بن حمزه علیهم السلام، استاندار محترم و مدیران ارشد استان فارس، فرهنگیان و روحانیون معزز، خانواده‌های معظم شهدا و نیروهای نظامی و امنیتی، تقدیم نماییم.

همچنین لازم است از میهمان نوازی مردم قدرشناس و عالم‌پرور دارالمؤمنین جهرم اقشار و اصناف مختلف، جامعه ی پزشکی، جوانان و نوجوانان و دانشجویان عزیز، حجت الاسلام و المسلمین مدبِّر امام جمعه ی مردمی و محترم جهرم، فرماندار گرامی و مدیران اجرایی، نماینده محترم جهرم در مجلس شورای اسلامی،نیروهای بسیج و سپاه این شهر سرافراز، خیرین گرانمایه و از حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علی آیت اللهی کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم.

بی‌شک، این سفر به‌یادماندنی، با استعانت از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و الهام از این همدلی و همراهی کم‌نظیر، سرآغاز فصلی نوین در خدمتگزاری صادقانه به مردم بزرگوار استان فارس، به‌ویژه شهر جهرم، در پرتو هدایت‌های مرجعیت عالیقدر و حمایت‌های بی‌دریغ مردم شریف آن سامان خواهد بود...ان شاء الله

دفتر آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی (دام ظله العالی)

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha