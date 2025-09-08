به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیتالله کریمی جهرمی پس از پایان سفر این استاد برجسته حوزه علمیه قم به استان فارس، بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه ضمن تشکر و قدردانی از مردم استان فارس آمده است که سفر پربرکت آیتالله کریمی جهرمی به این خطه پرافتخار، با استقبالی تاریخی و پرشور از سوی مردم قدرشناس و ولایتمدار این دیار خصوصا شهرهای شیراز و جهرم روبهرو شد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسماللهالرّحمنالرّحیم
استان فارس، دیار کهن دینداری، رادمردی و مهربانی، که همواره مأمن امامزادگان واجبالتعظیم، مهد پرورش عالمان مجاهد و خاستگاه شاعران بزرگ بوده است، در ایام پایانی ماه صفر، جلوهگاه شور و ارادت بیبدیل مردمان مؤمن و شریف خود گردید.
سفر پربرکت آیتالله العظمی کریمی جهرمی (دام ظله العالی) به این خطه پرافتخار، با استقبالی تاریخی و پرشور از سوی مردم قدرشناس و ولایتمدار این دیار خصوصا شهرهای شیراز و جهرم روبهرو شد تا بار دیگر تجلیبخش پیوند ناگسستنی و عمیق میان مرجعیت و آحاد جامعه باشد.
این شور و شوق وصفناپذیر، بهروشنی نشان داد که مرجعیت دینی، اکنون نیز همچون دوران گذشته تاریخی، پناه و ملجأ مطمئن و نقطه اتکایی استوار برای مردم، بهویژه جوانان محسوب میشود.
اینک، ضمن شکرگزاری از الطاف بیکران الهی، وظیفه خود میدانیم که مراتب سپاس و امتنان عمیق و خالصانه خود را از مردم مهربان شیراز، حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دستغیب، آیت الله دژکام نمایندهی ولیفقیه در استان و امام جمعه محترم شیراز، تولیت معزز آستان مقدس احمدی، متولّیان محترم آستان های حضرت سید علاالدین حسین و حضرت علی بن حمزه علیهم السلام، استاندار محترم و مدیران ارشد استان فارس، فرهنگیان و روحانیون معزز، خانوادههای معظم شهدا و نیروهای نظامی و امنیتی، تقدیم نماییم.
همچنین لازم است از میهمان نوازی مردم قدرشناس و عالمپرور دارالمؤمنین جهرم اقشار و اصناف مختلف، جامعه ی پزشکی، جوانان و نوجوانان و دانشجویان عزیز، حجت الاسلام و المسلمین مدبِّر امام جمعه ی مردمی و محترم جهرم، فرماندار گرامی و مدیران اجرایی، نماینده محترم جهرم در مجلس شورای اسلامی،نیروهای بسیج و سپاه این شهر سرافراز، خیرین گرانمایه و از حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علی آیت اللهی کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم.
بیشک، این سفر بهیادماندنی، با استعانت از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و الهام از این همدلی و همراهی کمنظیر، سرآغاز فصلی نوین در خدمتگزاری صادقانه به مردم بزرگوار استان فارس، بهویژه شهر جهرم، در پرتو هدایتهای مرجعیت عالیقدر و حمایتهای بیدریغ مردم شریف آن سامان خواهد بود...ان شاء الله
دفتر آیتالله العظمی کریمی جهرمی (دام ظله العالی)
