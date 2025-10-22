به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی؛ رئیس ستاد اقامه نماز کشور، در آیین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان که با حضور جمعی از فرهنگیان، مدیران، والدین و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، با اشاره به نقش اساسی خانواده و مدرسه در شکلگیری باورهای دینی، گفت: نگاه ما به فرزند باید نگاه امانتداری باشد. خداوند فرزند را امانتی در اختیار والدین و معلمان قرار داده تا مسیر ایمان و اخلاق را به او بیاموزند.
وی افزود: تربیت دینی و اخلاقی باید از خانه آغاز و در مدرسه تقویت شود. اگر خانواده و مدرسه در کنار هم قرار بگیرند، بسیاری از مشکلات تربیتی و اخلاقی جامعه حل خواهد شد. نماز، نشانه سلامت روح و یاد خداست و باید با محبت، منطق و الگو بودن، آن را در دل جوانان زنده کرد.
حجتالاسلام قرائتی با تأکید بر اهمیت نقش معلمان و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در تربیت نسل آینده، گفت: معلم باید خود الگوی ایمان و عمل باشد. دانشگاه فرهنگیان باید به مرکزی برای تربیت معلمان مؤمن، دلسوز و آگاه تبدیل شود تا بتوانند نسل آینده را با معارف دینی آشنا کنند.
وی در ادامه با اشاره به فضای مجازی و تأثیر آن بر جوانان، گفت: فضای مجازی اگر درست استفاده شود، میتواند ابزار تبلیغ دین و اخلاق باشد؛ اما اگر رها شود، تهدیدی برای ایمان جوانان است. باید در این فضا، پیام دین را ساده، جذاب و قابل فهم منتقل کرد.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه تربیت دینی نیازمند صبر، محبت و استمرار است، تأکید کرد: نمیشود انتظار داشت جوانان در یک روز اهل نماز شوند؛ تربیت، فرآیندی تدریجی است و باید با گفتوگو، تشویق و احترام همراه باشد.
وی ضمن قدردانی از معلمان و خانوادهها، بر گسترش آموزش مهارتهای تربیتی و دینی تأکید کرد و گفت: اگر خانواده، مدرسه و دانشگاه فرهنگیان در کنار هم قرار گیرند، میتوان نسلی تربیت کرد که با ایمان، مسئولیتپذیر و سازنده آینده کشور باشد.
