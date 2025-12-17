به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تاریخ چهارم دسامبر (13 آذر 1404) تاکنون، دستکم 104 غیرنظامی از جمله 43 کودک در حملات متعدد پهپادی در منطقه کردفان سودان کشته شدهاند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ابراز نگرانی از شدت گرفتن درگیریها، به نبردهای میان ارتش سودان، نیروهای واکنش سریع و جنبش خلق برای آزادی سودان ـ شمال، در کردفان اشاره کرد؛ منطقهای که شامل سه ایالت در مرکز و جنوب سودان است.
وی جزئیات بیشتری درباره عاملان حملات هوایی ارائه نکرد، اما گفت این حملات بیمارستانها، یک مهدکودک و حتی پایگاه سازمان ملل را هدف قرار دادهاند.
عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان که عملاً اداره کشور را در دست دارد، اعلام کرده آماده همکاری با رئیسجمهور آمریکا است.
برهان پیشتر کمیته چهارجانبه میانجیگری، شامل آمریکا، مصر، عربستان و امارات را «غیر بیطرف» خوانده و نماینده آمریکا را متهم کرده بود که مواضع امارات را تکرار میکند؛ کشوری که به تجهیز نیروهای واکنش سریع متهم است.
وزارت خارجه سودان وابسته به ارتش نیز در بیانیهای پس از سفر رسمی برهان به ریاض به دعوت ولیعهد سعودی اعلام کرد که وی بر تمایل سودان برای همکاری با رئیسجمهور و وزیر خارجه آمریکا، و فرستاده ویژه این کشور به سودان، در راستای تلاشهای صلح و پایان جنگ تأکید کرده است.
یک منبع دولتی سودان توضیح داد که سفر برهان به ریاض با هدف بررسی ابتکار ولیعهد سعودی انجام شد؛ ابتکاری که وی در سفر اخیر خود به واشنگتن به رئیسجمهور آمریکا ارائه کرده بود تا راهحلی برای پایان جنگ در سودان بیابد.
گفتنی است مذاکرات صلح تحت رهبری آمریکا و کشورهای عضو کمیته چهارجانبه پس از رد آخرین پیشنهاد آتشبس از سوی برهان، متوقف شد. در حالی که نیروهای واکنش سریع این پیشنهاد را پذیرفته بودند، اما حملات در کردفان همچنان ادامه دارد و مردم منطقه با بحران شدید قحطی روبهرو هستند.
تا کنون هیچ زمان جدیدی برای ازسرگیری مذاکرات چه در سطح کمیته چهارجانبه و چه در سطح سازمان ملل تعیین نشده است.
