برخورد یک خودرو با مانع امنیتی مقابل کاخ سفید + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات آمریکایی اعلام کردند که شامگاه سه‌شنبه مردی را پس از برخورد خودروی وی با یک مانع امنیتی در مقابل ورودی کاخ سفید بازداشت کرده‌اند.

بر اساس بیانیه سرویس مخفی ایالات متحده، این حادثه ساعت ۲۲:۳۷ به وقت محلی رخ داد و فرد بلافاصله پس از برخورد با دروازه امنیتی در ورودی کاخ سفید دستگیر شد.

مأموران امنیتی پس از بازداشت، خودروی وی را بازرسی کرده و اعلام کردند که خودرو هیچ‌گونه تهدید امنیتی نداشته و ایمن بوده است.

مقامات آمریکایی تاکنون اطلاعات بیشتری درباره هویت راننده یا انگیزه احتمالی وی از این اقدام منتشر نکرده‌اند.

...................................

پایان پیام/ 167