تدابیر امنیتی شدید در فرودگاه فلوریدا/ ترامپ با عجله از پله فرعی وارد هواپیما شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه در فرودگاه بین‌المللی پالم بیچ فلوریدا، با سرعت و از طریق یک پله فرعی کوچک وارد هواپیمای ریاست‌جمهوری AF1 (Air Force One) شد.

این اقدام به دلیل تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شد که پس از کشف یک موقعیت مشکوک در نزدیکی فرودگاه توسط سرویس مخفی آمریکا صورت گرفت.

به گفته یک مقام کاخ سفید که با شبکه فاکس‌نیوز گفتگو کرده، استفاده از پله فرعی به جای پله اصلی به دلیل «افزایش سطح تهدیدات امنیتی» انجام شد. این مقام افزود که تدابیر امنیتی پس از کشف یک سکوی مشکوک در روز جمعه اتخاذ شد؛ سکویی که دید مستقیم به مسیر ورود و خروج هواپیمای ریاست‌جمهوری داشت.

با وجود این تهدید بالقوه، هیچ فردی در محل دستگیر نشده و تحقیقات توسط اف‌بی‌آی ادامه دارد.

این حادثه نگرانی‌هایی را درباره امنیت رئیس‌جمهور در مکان‌های عمومی و فرودگاه‌ها برانگیخته است، به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های سیاسی در آمریکا در حال افزایش است.

................................

پایان پیام/ 167