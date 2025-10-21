نتانیاهو: حضور ترکیه در غزه خط قرمز اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو با هرگونه نقشآفرینی ترکیه در نوار غزه، چه از طریق نیروهای بینالمللی برای بازگرداندن ثبات و چه از طریق شرکتهای عمرانی برای بازسازی، مخالفت کرده است.
روزنامه «معاریو» نوشت که نتانیاهو در دیدار با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان رئیسجمهور آمریکا، پیام تندی ارسال کرده و گفته است: «اجازه نخواهیم داد ترکیه در غزه مستقر شود.»
به گفته منابع سیاسی، نتانیاهو در روزهای اخیر «پیامی قاطع» به دولت آمریکا و مشاوران ارشد دونالد ترامپ منتقل کرده و تأکید کرده که اسرائیل بهشدت با مشارکت ترکیه در نیروی بینالمللی که قرار است پس از اجرای آتشبس وارد غزه شود، مخالف است.
نتانیاهو در این دیدارها تصریح کرده که «حضور ترکیه در غزه ـ چه نظامی، چه امنیتی و چه غیرنظامی ـ برای اسرائیل خط قرمز است» و افزوده که ترکیه را «طرفی خصمانه» در منطقه میداند و «جایی در سازوکار بینالمللی برای تثبیت غزه ندارد.»
او همچنین به مواضع علنی رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، علیه اسرائیل و روابط آنکارا با حماس اشاره کرده و گفته: «اسرائیل هرگز مشروعیت حضور ترکیه در غزه را تحت عنوان کمکهای بشردوستانه یا بازسازی غیرنظامی، نخواهد پذیرفت.»
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما