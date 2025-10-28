  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

دو مرکز شیعی در آلمان و انگلیس برنامه‌های خود برای برگزاری مراسمات ایام فاطمیه اعلام کردند

۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۷
کد مطلب: 1743936
دو مرکز شیعی در آلمان و انگلیس برنامه‌های خود برای برگزاری مراسمات ایام فاطمیه اعلام کردند

«مصلی امام رضا (ع)» در هامبورگ آلمان و «سازمان امام» در انگلیس از شیعیان محلی دعوت کردند تا با حضور با شکوه خود، مراسم عزاداری دهۀ اول فاطمیه را گرامی بدارند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مصلی امام رضا در هامبورگ آلمان مراسم عزاداری خود را به مناسبت گرامی‌داشت ایام فاطمیه، از جمعه نهم آبان به مدت ۱۰ شب از ساعت ۱۸ آغاز می‌کند و شامل برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ویژه کودکان نیز خواهد بود.

مرکز اسلامی سازمان امام در بریتانیا  نیز مجالس عزاداری ویژه بانوان را در روزهای دوشنبه ۱۷ و سه‌شنبه ۱۸ نوامبر از ساعت ۱۸:۳۰ برگزار خواهد کرد. این برنامه‌ها با حمایت گروه «بانوان اهل دعای کمیل» برگزار می‌شوند و فرصتی برای گردهمایی و تعمیق آموزه‌های دینی برای بانوان شیعی انگلیس فراهم می‌آورند.

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha