به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مصلی امام رضا در هامبورگ آلمان مراسم عزاداری خود را به مناسبت گرامیداشت ایام فاطمیه، از جمعه نهم آبان به مدت ۱۰ شب از ساعت ۱۸ آغاز میکند و شامل برنامههای فرهنگی و آموزشی ویژه کودکان نیز خواهد بود.
مرکز اسلامی سازمان امام در بریتانیا نیز مجالس عزاداری ویژه بانوان را در روزهای دوشنبه ۱۷ و سهشنبه ۱۸ نوامبر از ساعت ۱۸:۳۰ برگزار خواهد کرد. این برنامهها با حمایت گروه «بانوان اهل دعای کمیل» برگزار میشوند و فرصتی برای گردهمایی و تعمیق آموزههای دینی برای بانوان شیعی انگلیس فراهم میآورند.
