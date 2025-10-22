به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارانوت در مطلبی به قلم «ناداو ایال» به برکناری «تساحی هنگبی» مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اشاره کرده و نوشت: دیگر بهانه‌ای وجود ندارد. شب گذشته با برکناری تساحی هنگبی، نخست‌وزیر اسرائیل تنها مسئول ارشدی است که بهای مسئولیت خود در ازای شکست هفتم اکتبر را نپرداخته است.

این روزنامه می‌افزاید که رئیس ستاد کل ارتش، وزیر جنگ، رئیس شاباک، رئیس اطلاعات نظامی، فرماندهی نظامی جبهه جنوبی رژیم صهیونیستی و فرمانده لشکر غزه همگی پس از هفتم اکتبر برکنار شده اند.

یدیعوت تاکید کرد که هر کسی که در «بزرگترین شکست تاریخ اسرائیل» نقش داشت، باید مسئولیت خود را بپذیرد،؛ لذا فارغ از تمامی سخنرانی‌ها و پیام‌ها و اشک‌ها این بار نوبت نتانیاهو است که به خانه برود.

......................

پایان پیام / ۳۴۸