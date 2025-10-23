به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل در رأیی مشورتی اعلام کرد که اسرائیل موظف است اجازه دهد آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه منتقل کند و از استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی خودداری کند.

این رأی در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد که سال گذشته خواستار بررسی تعهدات قانونی اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر در قبال مردم غزه شده بود.

دادگاه تأکید کرد که اسرائیل باید برنامه‌های امدادی سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، از جمله آنروا، را تسهیل کند.

یوگی ایواساوا، رئیس دادگاه گفت: «دادگاه یادآور می‌شود که اسرائیل موظف است از استفاده از گرسنگی علیه غیرنظامیان به‌عنوان ابزار جنگی خودداری کند» و افزود که تل‌آویو باید از تلاش‌های بین‌المللی برای امدادرسانی حمایت کند.

با وجود اینکه رأی مشورتی دادگاه الزام قانونی ندارد، اما از وزن حقوقی و اعتبار اخلاقی بالایی برخوردار است و می‌تواند فشار بین‌المللی بر اسرائیل را برای اجازه ورود کمک‌های بیشتر به غزه افزایش دهد.

این سومین رأی دادگاه در خصوص اقدامات اسرائیل در اراضی فلسطینی از زمان آغاز جنگ در غزه است. پیش‌تر، در ژوئیه گذشته، دادگاه، اشغال اسرائیل را «غیرقانونی» دانسته بود و در پرونده‌ای دیگر خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه شده بود.

اسرائیل از حضور در جلسات دادگاه خودداری کرد و آن را «جانبدارانه» خواند. گیدون سعار وزیر خارجه اسرائیل، این روند را «بخشی از آزار سازمان‌یافته علیه اسرائیل» دانست و گفت که «سازمان ملل و آنروا باید محاکمه شوند، نه اسرائیل».

جنبش حماس رأی دادگاه را تأییدی بر ارتکاب «شکل‌هایی از نسل‌کشی» توسط اسرائیل در غزه دانست و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای تضمین ورود کمک‌ها و جلوگیری از سیاسی شدن آن شد. حماس اعلام کرد که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۴۶۳ فلسطینی از جمله ۱۵۷ کودک شهید شده‌اند و شمار کل شهدا به بیش از ۶۸ هزار نفر رسیده است.

فیلیپ لازارینی، مدیر کل آنروا، این نهاد را «شریان حیاتی» برای حدود شش میلیون پناهنده فلسطینی توصیف کرد و گفت که با وجود کشته شدن بیش از ۳۷۰ نفر از کارمندان از آغاز جنگ، ۱۲ هزار کارمند هنوز در غزه فعال‌اند و آنروا قصد دارد نقش کلیدی در بازسازی غزه پس از آتش‌بس اخیر ایفا کند.

عبیر عطیفه، سخنگوی برنامه جهانی غذا، اعلام کرد که از زمان آغاز آتش‌بس، ۵۳۰ کامیون حامل ۶۷۰۰ تن مواد غذایی وارد غزه شده‌اند که برای تغذیه نیم میلیون نفر به مدت دو هفته کافی است. با این حال، میزان روزانه ورودی هنوز بسیار کمتر از هدف ۲۰۰۰ تن در روز است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اسرائیل با مجموعه‌ای از اقدامات قضایی بین‌المللی مواجه است، از جمله شکایت نسل‌کشی از سوی آفریقای جنوبی در همین دادگاه و صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین یوآف گالانت.

