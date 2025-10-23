نقش مادران و همسران در دفاع مقدس باید بیش از پیش روایت شود

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت شهیده معصومه کرباسی، نخستین بانوی ایرانی شهید جبهه مقاومت، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده شهید و فعالان فرهنگی و اجتماعی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
این مراسم به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، معاونت بانوان بنیاد فرهنگی خاتمالاوصیاء(ص) و سازمان زنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد.
در این برنامه سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان در شورایعالی انقلاب فرهنگی؛ طاهره سیدی، معاون بانوان بنیاد فرهنگی خاتمالاوصیاء(ص)؛ و خانواده شهیده، از جمله مادر و خواهر ایشان، حضور داشتند.
سردار مهدی امیریان در سخنان خود با اشاره به اهمیت نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت اظهار داشت: شاید زمانی که از ارزشهای دفاع مقدس سخن گفته میشود، ذهنها تنها به پشت خاکریزها معطوف شود، در حالی که خاکریز، لایه نخست جنگ است و لایههای عمیقتر آن در پشت جبهه و در دل خانوادهها، جادهها، بیمارستانها، کمپهای امدادی و خانهها شکل گرفته است.
وی افزود: روایت دفاع مقدس تنها شور و نوا نیست؛ بلکه عقلانیت و منطق نیز در آن نهفته است، همانگونه که در عاشورا مادری با ایمان، فرزند خود را آگاهانه به قربانگاه میفرستد.
مدیرعامل موزه با تأکید بر نقش زنان در مقاومت گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودهاند رزمندهای که در میدان نبرد است، باید ذهنی آرام نسبت به خانه داشته باشد تا بتواند با تمام توان مقاومت کند. ما درباره نقش مادران و همسران در دفاع مقدس کمتر سخن گفتهایم و لازم است در این زمینه بیش از پیش روایتگری شود.
سردار امیریان ضمن اشاره به ضرورت تمرکز بر «چهکردها» نه صرفاً «بودها» افزود: آنچه از شهیدانی چون حاج قاسم سلیمانی و تهرانیمقدم در دل مردم ماندگار شد، عمل آنان بود. این عملگرایی همان الگویی است که جامعه امروز به آن نیاز دارد.
وی در پایان خواستار آن شد که جلسات مرتبط با زنان در دفاع مقدس و مقاومت، بر مبنای تبیین اقدامات و دستاوردهای واقعی آنان برگزار شود، زیرا زنان نقشی اساسی و زیربنایی در شکلگیری روح مقاومت ایفا کردند.
در ادامه مراسم، فهیمه فرهمندپور ضمن تجلیل از مقام شهیده کرباسی بیان کرد: انسان جانشین خدا بر زمین است و مسیر زندگیاش را با انتخابهای خود رقم میزند. شهیده معصومه کرباسی آگاهانه راهی را برگزید که با رنج، فراق و مجاهدت همراه بود؛ راهی که آن را برای خدا انتخاب کرد.
وی افزود: در زندگی شهیده کرباسی، برنامهریزی دقیق و حضور همیشگی خداوند در تصمیمها و اعمالش مشهود بود. روح عمل او خدایی بود، نه صرفاً انجام واجبات یا امور روزمره. این همان معنای واقعی زندگی مؤمنانه است.
زهرا کرباسی، خواهر شهیده نیز در سخنانی گفت: ما در خانه او را آرزو صدا میزدیم. بسیار منظم، دقیق و مقید بود. پس از شهادتش، وقتی دفترچههای برنامهریزیاش را دیدیم، از میزان دقت و نظم او در انجام کارها شگفتزده شدیم. در این یادداشتها سبک زندگی اسلامی، ایرانی و لبنانی را با جزئیات اجرا کرده بود و بهراستی الگوی سوم زن مورد نظر رهبر معظم انقلاب بود.
وی همچنین یادآور شد: در عشق به رهبر معظم انقلاب نیز همانند همسرش بینظیر بود. میگفت: همه خانوادهام فدای آقا.
در بخش پایانی مراسم، مادر شهیده معصومه کرباسی با بیان خاطراتی از دختر و دامادش گفت: چندین مرتبه برای زایمان آرزو به لبنان رفتم و مدتی در خانه آنها زندگی کردم. در آن مدت متوجه فعالیتشان برای حزبالله نشدم؛ با وجود کارهای سنگین، در تربیت فرزندانشان کم نگذاشتند و بعد از شهادتشان، وقتی نوههایمان مدتی در ایران بودند، از نظم، اخلاق و تربیتشان شگفتزده شدم.
مادر شهیده افزود: ده روز پیش از شهادت آرزو، پسرخاله همسرش به شهادت رسید. آرزو که شرط ازدواجش با رضا را شهادت مشترک قرار داده بود، به همسر آن شهید گفته بود: من نمیتوانم همسر شهید باشم، اما میخواهم مادر شهید شوم. چند روز بعد، او و همسرش هر دو به آرزوی خود رسیدند و به شهادت نائل شدند.
..............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما