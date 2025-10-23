به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نماز جمعه این هفته تهران، دوم آبان ماه به امامت آیت الله خاتمی در دانشگاه تهران برگزار میشود.
دربهای دانشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامهها از ساعت ۱۱ خواهد بود.
سخنران این هفته پیش از خطبه ها دکتر احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری میباشد.
در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (سلامالله علیها)، کتاب «و اینگونه است زینب؛ بازآفرینی کتاب خصائص زینبیه» به قلم محمد سوری معرفی میشود. انتشارات جمکران به منظور احیای اثر ارزشمند محقق عالیمقام، سید نورالدین جزایری، از عالمان قرن چهاردهم هجری، با انتشار این کتاب تلخیصی عالمانه و روان را به جامعه هدیه کرده است. علاقه مندان میتوانند این کتاب را با ۳۰ درصدتخفیف، از غرفه فروش کتاب آدینه واقع در چهار راه مسجد دانشگاه تهران، در جوار شهدای گمنام تهیه نمایند.
مجموعههایی که این هفته در محل میزهای خدمت، جنب مزار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:
• اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
• سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران
• سازمان تأمین اجتماعی شرق تهران
• بانک ملت
• بیمه کوثر
• فرمانداری تهران
• مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
• شهرداری تهران
• کمیته امداد امام خمینی(ره)
مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در محوطه نمازخانه مسجد دانشگاه هر هفته در بخشهای مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز میباشند.
در بخش فعالیتهای فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، غرفههای عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز به ارائه خدمت به نمازگزاران محترم میپردازند.
