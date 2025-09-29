به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی متشکل از ۴۷ ورزشکار حرفهای با ارسال دادخواستی به اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، خواستار کنار گذاشتن باشگاهها و تیمهای ملی اسرائیل از حضور در رقابتهای بینالمللی شدند.
در متن این دادخواست آمده است: «ورزش در برابر ظلم بیطرف نیست. سکوت به معنای پذیرش این است که جان برخی ارزشمندتر از جان دیگران است. ما به یک اصل واحد برای همه ملتها و کشورها باور داریم: عدالت بدون معیارهای دوگانه.»
طبق گزارشها، بیشتر امضاکنندگان این بیانیه از میان فوتبالیستهای حرفهای هستند؛ از جمله: شیخ دوکوره هافبک تیم کریستال پالاس و ملیپوش مالی، حکیم زیاش ستاره تیم ملی مراکش و انور الغازی بازیکن سابق تیم ملی هلند.
پیشتر نیز در تاریخ ۲۳ سپتامبر، هشت کارشناس سازمان ملل متحد با ارسال نامهای مشابه به یوفا و فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، خواستار حذف اسرائیل از رقابتهای بینالمللی شده بودند. آنان دلیل این درخواست را «تداوم نسلکشی در سرزمینهای فلسطینی» عنوان کردند.
این اقدام، بخشی از موج فزاینده اعتراضات جهانی علیه سیاستهای اسرائیل در قبال فلسطین است که اکنون به عرصه ورزش نیز کشیده شده است.
