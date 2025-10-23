به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهرداری مزارشریف اعلام کرد که به منظور تأمین ایمنی شهروندان و بهبود چهره شهر، تخریب ساختمانهای فرسوده و قدیمی اطراف روضه شریف آغاز میشود.
بر اساس اعلام این ارگان، مالکان این ساختمانها، دو تا سه ماه فرصت دارند تا اموال خود را تخلیه کنند.
محمد جاوید مایار، رئیس بخش خدمات شهری شهرداری مزارشریف، در دیدار با مالکان این ساختمانها اظهار داشت که این سازهها، که حدود ۴۰ سال پیش ساخته شدهاند، فاقد پارکینگ، استانداردهای مدرن شهرسازی و مقاومت در برابر بلایای طبیعی مانند زلزله هستند و به همین دلیل به تهدیدی برای جان شهروندان تبدیل شدهاند.
وی تأکید کرد: توسعه شهر و شناسایی ساختمانهای فرسوده از اولویتهای اصلی شهرداری است. امیدواریم مالکان با همکاری شهرداری، فرآیند تخلیه و انتقال اموال خود را بهموقع انجام دهند.
مصطفی محمدی، مسئول روابط عمومی شهرداری، نیز اظهار داشت که این پروژه با هدف افزایش نظم، زیبایی و ایمنی شهر اجرا میشود.
او افزود که این ساختمانها در وضعیت خطرناکی قرار دارند و ترکخوردگی، فرورفتگی و شکستگی در ساختار آنها مشاهده شده است.
مالکان ساختمانها ضمن استقبال از این طرح، درخواست مهلت بیشتری برای جابهجایی اموال خود کردهاند.
بررسیها حاکی از آن است که همکاری مالکان با شهرداری در تخلیه بهموقع ساختمانها، نقش کلیدی در پیشگیری از حوادث احتمالی و ارتقای نظم شهری دارد.
گفتنی است شهرداری کابل در حکومت طالبان نیز در راستای تعریض خیابانها و نوسازی شهری، به تخریب ساختمانها در منطقه شیعهنشین دشت برچی پرداخت، ولی بنا بر گفته شاهدان عینی و صاحبان ساختمانهای تخریب شده، خسارات آنان به مقدار کافی از سوی حکومت پرداخت نشد.
