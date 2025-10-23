به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس داده‌های مؤسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از آغاز جنگ تاکنون یک هزار و ۹۸۶ اسرائیلی کشته شده‌اند که از این میان ۹۱۹ نفر نظامی بوده‌اند.

بیشترین تلفات در جبهه غزه ثبت شده و شمار کشته‌شدگان این جبهه، یک هزار و ۷۲۴ نفر اعلام شده است. همچنین ۲۵۵ اسرائیلی اسیر شدند که از میان آن‌ها ۱۳ جسد همچنان در غزه باقی مانده است.

طبق گزارش خبرگزاری فلسطینی صفا، شمار مجروحان اسرائیلی در جنگ به ۳۰ هزار و ۱۳۵ نفر رسیده است. افزون بر این، حدود ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ اسرائیلی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند که ۷۴ هزار و ۶۰۰ نفر از آنان در مناطق اطراف نوار غزه سکونت داشتند.

این مؤسسه تأکید کرد تاکنون ۵۱ پهپاد از نوار غزه به سمت اسرائیل پرتاب شده و ارتش در طول جنگ ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره را – عمدتا برای جبهه غزه – فراخوانده است. همچنین مجموع شلیک‌های ثبت‌شده علیه اسرائیل ۳۷ هزار و۵۰۰ موشک و راکت بوده که بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ فروند آن از غزه شلیک شده‌اند.

جبهه کرانه باختری و قدس

در جبهه کرانه باختری و قدس، در طول جنگ ۷۶ اسرائیلی کشته و ۵۶۵ نفر زخمی شده‌اند. از میان کشته‌شدگان، ۳۲ نفر نظامی بودند.

طبق گزارش، ارتش اشغالگر برای نخستین بار از زمان انتفاضه الاقصی، ۱۲۹ حمله هوایی در این مناطق و عمدتا در شمال کرانه باختری انجام داده و سه اردوگاه در جنین و طولکرم را تخلیه یا تقریبا نابود کرده است.

علاوه بر این، ارتش رژیم صهیونیستی ۱۵ هزار و ۴۵۶ مورد بازداشت انجام داده است. در مجموع، ۱۰ هزار و ۴۹۶ عملیات در کرانه باختری اجرا شده که ۶ هزار و ۵۳۹ مورد پرتاب سنگ و یک هزار و ۲۱۵ مورد پرتاب بمب آتش‌زا شامل می‌شود.

جبهه ایران

در جبهه ایران، طبق گزارش ادعایی مؤسسه مذکور، در جریان درگیری‌های کوتاه‌مدت ماه ژوئن سال جاری، ۳۳ اسرائیلی در نتیجه اصابت ۹۵۰ موشک ایرانی کشته شده و سه هزار و ۵۵۰ نفر نیز زخمی شدند.

جبهه لبنان

در جبهه لبنان نیز، حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله به کشته‌شدن ۱۳۲ اسرائیلی منجر شده است. در این جبهه ۱۷ هزار و ۳۰۰ موشک و ۵۹۳ پهپاد به سمت اهداف اسرائیلی شلیک شده و ۶۸ هزار و ۵۰۰ اسرائیلی از شهرهای شمالی آواره شده‌اند.

جبهه یمن

در ارتباط با جبهه یمن، این مؤسسه اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی باعث کشته‌شدن دست‌کم یک اسرائیلی و زخمی‌شدن بیش از ۱۰۰ نفر شده است. از مجموع ۵۰۰ موشک و پهپاد شلیک‌شده از یمن، حدود ۷۰ موشک و ده‌ها پهپاد به اهداف داخل اسرائیل اصابت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، بندر ایلات در اثر این حملات ۸۰ درصد از کارایی خود را از دست داده و ارتش اسرائیل در پاسخ، ۱۹ دور حمله به یمن انجام داده که طی آن ۹۰ هدف مورد اصابت قرار گرفته است.

