به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ظهر روز یکشنبه ۱۲ اکتبر، آرامش خانه‌ای در جنوب لبنان ناگهان به لحظاتی از وحشت و اضطراب بدل شد. پهپادی اسرائیلی بر فراز مناطق نبطیه و صور به پرواز درآمد و از بلندگوهای خود پیام‌هایی تهدیدآمیز علیه مهندس طارق مزرعانی معمار لبنانی، پخش کرد.

این چند دقیقه کوتاه کافی بود تا زندگی روزمره خانواده مزرعانی به کابوسی واقعی تبدیل شود، جایی که ترس و سردرگمی همه فضای خانه کوچکشان را فراگرفت.

طارق در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت می‌گوید: دوستانم ویدیوهایی فرستادند که در آن اسم من پخش می‌شد. همسایه‌ها وحشت‌زده مجتمع را ترک کردند. بچه‌هایم گریه می‌کردند، فریادشان خانه را پر کرده بود. پسر بزرگم با گریه به خانه برگشت و همسرم کاملاً فروپاشیده بود. همه چیز در اطراف ما به صحنه‌ای از ترس و فاجعه بدل شده بود.

تصمیم سخت برای نجات

در پی این تهدیدها، طارق و خانواده‌اش تصمیم گرفتند برای حفظ جان خود خانه را ترک کنند. او می‌گوید: به بیروت رفتم، خانواده‌ام دو سه روز نزد اقوام ماندند و سپس بازگشتند، اما من در پایتخت لبنان ماندم.

او ادامه می‌دهد: از نظر شخصی نمی‌ترسم، اما نگرانی برای خانواده‌ام لحظه‌ای رهایم نمی‌کند. ۲۰ سال است در جنوب کار می‌کنم و حالا منبع درآمدم هم در خطر است.

طارق با وجود حمایت گسترده مردمی و رسانه‌ای، می‌گوید هیچ تضمین یا اطمینان رسمی از سوی نهادهای امنیتی دریافت نکرده است تا بداند آیا این تهدید مستقیماً متوجه اوست یا پیامی برای ساکت کردن صدای فعالان مدنی می‌باشد.

او تأکید می‌کند: ما فقط در قالب یک نهاد مدنی کار می‌کنیم و فعالیت سیاسی نداریم. هدفمان خدمت به مردم و بازسازی مناطق آسیب‌دیده است.

خانواده‌ای در ترس دائمی

همسر او، هلا عبید مزرعانی، با صدایی لرزان می‌گوید: قلبم برای بچه‌ها می‌تپد. هنوز از صدای پهپادها می‌ترسند. شب‌ها نمی‌خوابند و با شنیدن هر صدایی از هوا فریاد می‌زنند "مامان، از پدر می‌ترسیم".

او می‌افزاید: زندگی‌مان پر از ترس شده است. بچه‌ها دیگر درست غذا نمی‌خورند و نمی‌خوانند. صحبت از مرگ برایشان عادی شده است.

طارق (۴۶ ساله)، که مهندس معمار و شاعر اهل شهرک مرزی حولا است، پس از آوارگی‌اش در پی حملات اسرائیل، نهادی به نام «تجمع آوارگان جنوبی» تأسیس کرد تا بازسازی و بازگشت مردم به روستاهایشان را پیگیری کند.

اما تهدیدات پهپادها همچنان ادامه دارد و آسمان جنوب لبنان پر از هواپیماهای بدون سرنشین است که در ذهن مردم، به نمادی از ترس و ناامنی بدل شده‌اند.

تحلیل سیاسی: تهدیدی فراتر از یک خانواده

جورج علم تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت می‌گوید: آنچه امروز اسرائیل انجام می‌دهد بخشی از طرحی قدیمی‌تر است که اکنون در قالبی جدید اجرا می‌شود. هدف، نه فقط فشار بر حزب‌الله، بلکه واداشتن دولت لبنان به پذیرش شرایط جدید است.

او تأکید می‌کند: اسرائیل اکنون زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد تا مانع بازسازی مناطق جنوبی شود و بیروت را به مذاکرات مستقیم بکشاند.

به گفته او، رد طرح آتش‌بس موقت از سوی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و شکست گفت‌وگوهای غیرمستقیم که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، از آن سخن گفت، نشان می‌دهد اسرائیل در پی تحمیل واقعیتی جدید در مرزهاست — واقعیتی که ممکن است با سلاح و نه دیپلماسی رقم بخورد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸