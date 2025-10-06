به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها لبنانی که منازلشان در حمله اخیر اسرائیل به‌طور کامل یا جزئی ویران شده بود، با اتکا به توان شخصی و با پشتیبانی معنوی و مالی «مؤسسه جهاد البناء» و «شورای جنوب» و همچنین کمک‌های لبنانی‌های مقیم خارج، اقدام به راه‌اندازی کارگاه‌های بازسازی کرده‌اند.

«رامز حسن الخشن»، یکی از ساکنان آسیب‌دیده که خانه‌اش به‌کلی ویران شده، می‌گوید: ما خودمان دست‌به‌کار شدیم چون از وعده‌های بی‌پایان درباره نزدیک بودن طرح بازسازی مناطق ویران‌شده از سوی اسرائیل خسته شدیم.

رنج او بازتاب درد صدها تن از اهالی شهرک سَحمر است؛ شهرکی که در جریان حملات، بیش از ۵۰ شهید داد و بسیاری از خانه‌ها، نهادهای مدنی و زیرساخت‌هایش تخریب شد.

الخشن در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت افزود که وضعیتی مشابه در بیروت، ضاحیه جنوبی، جنوب لبنان و بقاع غربی نیز وجود دارد؛ مناطقی که هزاران پروژه بازسازی بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس بین حزب‌الله و اسرائیل در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شد.

بازسازی و سرپناه‌سازی

به گزارش خبرنگار الجزیره، بیشتر کارگران در کارگاه بازسازی خانه الخشن از اعضای خانواده او هستند تا هزینه‌ها کاهش یابد. او می‌گوید: زیان من بسیار سنگین است؛ خانه دوطبقه‌ام به‌طور کامل و مغازه‌های تعمیر خودرویم که منبع درآمدم بودند ویران شدند. حالا فقط با اندک توان مالی باقیمانده سعی می‌کنم زندگی را از نو بسازم.

طبق آماری که انجمن توسعه‌ای جهاد البناء منتشر کرده، روند بازسازی و تأمین سرپناه از آغاز حملات اسرائیل در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۷ مه ۲۰۲۵، بدون توقف ادامه داشته و تاکنون شامل ۳۵۰ هزار و ۲۱۶ واحد مسکونی و ۳۹ هزار واحد اسکان موقت شده است.

در همین حال، گزارش ارزیابی سریع بانک جهانی – به درخواست دولت لبنان – خسارات ناشی از جنگ اسرائیل علیه لبنان را ۱۴ میلیارد دلار برآورد کرده است که از این میزان، ۴.۶ میلیارد دلار تنها مربوط به بخش مسکن است.

همبستگی اجتماعی و چالش‌های قانونی

«ایمن حرب»، عضو شورای شهرک سحمر، می‌گوید تصمیم مردم برای بازسازی ویرانه‌ها «از پایبندی آنان به زمین و مقاومت در برابر دشمن» سرچشمه می‌گیرد.

او افزود: مؤسسه جهاد البناء برای ترمیم یا اجاره موقت منازل، به متضرران کمک‌های مالی پرداخت کرد. بسیاری از خانواده‌ها مبالغ دریافتی را صرف بازسازی خانه‌های خود کردند و از سرمایه شخصی نیز بر آن افزودند.

به گفته‌ی حرب، همکاری میان مردم و نهادهای محلی، نماد اراده‌ی ماندن و مقاومت است و نشان می‌دهد که با این سطح از همبستگی، غلبه بر بحران بازسازی غیرممکن نیست.

بااین‌حال، او سخت‌گیری در صدور مجوزهای قانونی ساخت‌وساز را یکی از موانع اصلی در مسیر بازسازی مردمی دانست و گفت: شهرداری‌ها برای تسهیل امور مردم اقداماتی فوری انجام داده‌اند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند که قوانین را بدون در نظر گرفتن شرایط خاص و فاجعه‌بار جنوب و بقاع اجرا می‌کنند.

بسته‌شدن کارگاه‌ها و درخواست برای حمایت دولت

«محمد الخشن»، رئیس شورای شهرک سحمر نیز به الجزیره گفت: ما روند بازسازی را زیر نظر داریم و مجوزهایی موقت صادر می‌کنیم تا مردم مطابق نقشه قبلی ساختمان‌های خود بازسازی کنند. از دولت و نیروهای امنیتی می‌خواهیم در کنار مردم بایستند که با هزینه شخصی و از دارایی خود خانه‌هایشان را از نو می‌سازند.

او افزود: شورای جنوب در پاک‌سازی آوارها همکاری کرده است، برخی مردم نیز خودشان هزینه پاک‌سازی را پرداخت کرده و بعداً جبران شد. بااین‌حال، بسیاری منتظر سازوکار رسمی برای جبران خسارات بازسازی‌شده هستند.

بااین‌حال، برخی کارگاه‌های بازسازی به دستور نیروهای امنیتی با مهر قرمز (پلمب) بسته شده‌اند، از جمله پروژه‌ای که صاحبش صرفاً در حال حفر چاه آب بود.

تلفات انسانی و خسارات گسترده

از آغاز جنگ اسرائیل علیه لبنان در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا زمان برقراری آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، بیش از ۴ هزار لبنانی شهید شده‌اند که در میان آنان ۷۳۶ زن، ۲۲۲ پزشک و امدادگر، و ۲۴۸ کودک دیده می‌شوند.

همچنین بیش از ۱.۲ میلیون نفر آواره شده‌اند و هزاران ساختمان تخریب شده است؛ در حالی که برخی روستاها به‌طور کامل به تلی از خاک تبدیل شده‌اند.

