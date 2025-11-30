به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ راهپیمایی میلیونی یمنیها با شعار «آزادی انتخاب ماست و اشغالگر محکوم به فناست» در سیام نوامبر همزمان با روز استقلال، در میدان السبعین صنعا برگزار شد.
در بیانیه قرائتشده در این مراسم آمده است: «ما بر تعهد مداوم خود به حمل پرچم اسلام و جهاد، همانطور که اجداد و نیاکان بزرگوارمان آن را حمل میکردند، تأکید میکنیم.»
بیانیه همچنین بر پایداری و آمادگی بالا برای رویارویی با دشمنان و دستنشاندگان آنان از نظر نظامی، امنیتی، فعالیتهای رسمی و مردمی و بسیج عمومی تأکید کرد.
حمایت از ملتهای مظلوم
طبق گزارش شبکه المسیره، در ادامه بیانیه راهپیمایی میلیونی تأکید شد: «ما از مواضع عادلانه و درست خود عقبنشینی نخواهیم کرد و مردم فلسطین و لبنان و فرزندان مظلوم ملت خود را رها نخواهیم کرد.»
در این بیانیه همچنین به رهبر انقلاب یمن عبدالملک بدرالدین الحوثی، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن و همه مردم به مناسبت روز استقلال تبریک گفته شد.
بیانیه یادآور شد: «نابودی پایان اجتنابناپذیر هر اشغالگری است، فارغ از اینکه اشغالگری آنان چقدر طول بکشد.»
در بیانیه تجمعات مردمی یمن آمده است: «ملتها در صورت وجود اراده و عزم راسخ، با توکل به خدا، قادر به دستیابی به پیروزیهای بزرگ هستند.»
سخنان عبدالعزیز بن حبتور
عبدالعزیز بن حبتور، عضو شورای عالی سیاسی یمن، در سخنانی گفت: «همانطور که اشغالگران بریتانیایی رفتند و آخرین سربازشان از جنوب میهن ما خارج شد، اشغالگران جدید نیز سرزمین ما را ترک خواهند کرد.»
وی افزود: «از میهن عزیزمان و پایتخت تاریخی آن، صنعا، با محور مقاومت اعلام همبستگی میکنیم.»
بن حبتور در ادامه تأکید کرد: «عناصر خائن با اشغالگران سعودی و اماراتی همکاری میکنند و این عناصر شرافت خود را فروختهاند.»
........
پایان پیام/
نظر شما