بر اساس نتایج یک نظرسنجی که روز جمعه منتشر شد، ۶۴ درصد از اسرائیلی‌ها از تشکیل یک کمیته رسمی برای بررسی شکست‌های امنیتی و نظامی در مقابله با حمله جنبش حماس در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حمایت کرده‌اند.

این نظرسنجی توسط مؤسسه خصوصی «لازار» در روزهای ۲۲ و ۲۳ اکتبر انجام شده و شامل نمونه‌ای ۵۰۰ نفره از یهودیان و فلسطینیان ساکن اسرائیل بوده است. حاشیه خطای این نظرسنجی ۴.۴ درصد اعلام شده است.

دولت بنیامین نتانیاهو با تشکیل چنین کمیته‌ای مخالفت کرده است؛ زیرا بیم آن دارد که این کمیته مسئولیت شکست‌های امنیتی و نظامی را متوجه دولت کند. این در حالی است که پیش‌تر برخی مقامات اسرائیلی نیز به وجود این ناکامی‌ها اذعان کرده‌اند.

بر اساس نتایج منتشرشده، ۶۴ درصد از پاسخ‌دهندگان خواهان تشکیل کمیته‌ای رسمی به ریاست اسحاق آمیت رئیس دیوان عالی اسرائیل، برای بررسی وقایع ۷ اکتبر هستند. در مقابل، ۲۲ درصد با تشکیل چنین کمیته‌ای مخالفت کرده‌اند و ۱۴ درصد نیز نظری در این خصوص نداشته‌اند.

روز چهارشنبه، ائتلاف حاکم در کنست، پیشنهاد حزب مخالف «آینده‌ای وجود دارد» برای تشکیل کمیته تحقیق درباره حمله ۷ اکتبر را رد کرد.

نتایج نظرسنجی همچنین نشان داد که ۵۸ درصد از اسرائیلی‌ها نگران هستند که استقرار نیروهای بین‌المللی در نوار غزه، مانع از اقدام نظامی اسرائیل علیه حماس در مواقع ضروری شود. در مقابل، تنها ۲۶ درصد چنین نگرانی‌ای ندارند و ۱۶ درصد نیز نظری نداشته‌اند.

در همین حال، مذاکراتی میان واسطه‌ها، اسرائیل و حماس درباره اجرای مرحله دوم طرح رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان جنگ در غزه آغاز شده است. این مرحله شامل استقرار نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در غزه، خروج ارتش اسرائیل و تشکیل نهاد مدیریتی موقت تحت عنوان «شورای صلح» به ریاست ترامپ خواهد بود.

