افتتاح «خانه هنر اسلامی» در جده با بیش از هزار اثر تاریخی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «خانه هنر اسلامی» در جده، نخستین موزه تخصصی هنر اسلامی در عربستان سعودی، با نمایش بیش از هزار اثر هنری و تاریخی از تمدن‌های اسلامی گشایش یافت. این موزه که در پارک جده واقع شده، بخشی از برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» برای تقویت گردشگری فرهنگی و هویت ملی معرفی شده است.

مجموعه موزه در شش گالری موضوعی سامان یافته است: آثار سفال و شیشه از سده‌های نخستین هجری، فلزکاری‌های استادانه تا قرن سیزدهم هجری، تاریخ پول در جوامع اسلامی با نمایش حدود ۵۰۰ سکه، نقش هنر اسلامی در تعاملات جهانی، نسخه‌های کهن قرآن و هنر خطاطی، و همچنین پارچه‌های نفیس شامل پرده‌های کعبه و مسجدالنبی.

این مرکز همچنین دارای کتابخانه‌ای تخصصی با منابع نادر به زبان‌های عربی و انگلیسی درباره میراث و تاریخ هنر اسلامی است.

به گفته برگزارکنندگان، این موزه نه‌تنها محلی برای حفظ و نمایش میراث معنوی مسلمانان، بلکه فضایی پویا برای گفت‌وگو و آموزش درباره هنر اسلامی خواهد بود. انتخاب جده ـ به‌عنوان دروازه ورود حجاج و یکی از مهم‌ترین نمادهای فرهنگی جهان اسلام ـ برای تأسیس این موزه، اهمیت ویژه‌ای به آن بخشیده است.

