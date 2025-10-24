امام جمعه نجف اشرف: مرجعیت موضع خود را درباره انتخابات عراق مشخص کرده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف، تأکید کرد که مرجعیت دینی عالیقدر در نجف اشرف، موضع خود را درباره شرکت در انتخابات روشن کرده است.
قبانچی در خطبههای نماز جمعه امروز شهر نجف اشرف گفت: مرجعیت دینی عالیقدر از طریق استفتائی که از حضرت آیتالله العظمی سید علی سیستانی (دام ظله) صورت گرفت، موضع خود را درباره انتخابات عراق، مشخص کرده است. معظمله تأکید کردهاند که شهروندان باید با آگاهی کامل تصمیم بگیرند و اگر به نتیجه رسیدند، موظفند شایستهترین فرد را انتخاب کنند.
وی افزود: ما اجازه ایجاد شکاف در بیت شیعی را نمیدهیم؛ همه فرزندان ما هستند. بلکه حتی اجازه تفرقه در میان ملت عراق را هم نمیدهیم، زیرا همه مردم عراق فرزندان این کشورند. اگر برخی سخنان طایفهگرایانه بر زبان میآورند، بگذارید بگویند؛ ما این زبان تفرقهافکن را رد میکنیم و در برابر توهین، با نیکی پاسخ میدهیم.
قبانچی در بخش دیگری از خطبهها به تحولات منطقه پرداخت و گفت: بازگشت اسرائیل به بمباران غزه و ادامه حملاتش به جنوب لبنان، همراه با بستن مسیر کمکهای انسانی به غزه، در حالی است که دیروز پارلمان اسرائیل خواستار الحاق کرانه باختری به اسرائیل شد، پس از آنکه در الحاق غزه ناکام ماند. این اقدامات نشان میدهد که اسرائیل چهره درندهخوی خود را آشکار کرده و به چالش با جهان و همه قطعنامههای بینالمللی برخاسته است. ما معتقدیم همه اینها نشانهای از آن است که اسرائیل در حال فروپاشی و درگیر نبرد بقاست.»
امام جمعه نجف اشرف در پایان نیز هشدار داد: باید از فتواهای تندروانهای که از برخی افراد صادر میشود دوری کرد. برای نمونه، فتوایی که میگوید هرکس به نوشیدن ادرار شتر برای درمان بیماریها باور نداشته باشد، کافر و مرتد است! ما این نوع تفکر افراطی و سنگدلانه را بهشدت رد میکنیم.
