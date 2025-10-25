به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجموعه رستورانهای اسرائیلی «شوک» در واشنگتن، پس از دو سال اعتراض و کمپینهای تحریم از سوی فعالان حامی غزه، در ماه جاری بهطور کامل تعطیل شدند.
این رستورانها که با «برگر شوک» شناخته میشدند و پیشتر در رسانههایی چون «فود نتورک» و «واشنگتن پست» معرفی شده بودند، پنج شعبه در منطقه داشت اما فشارهای ناشی از اعتراضات و تحریمها در پی جنگ غزه، فعالیت آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داد و در نهایت منجر به تعطیلی شد.
گروه فعالان محلی «دیسی برای فلسطین» رهبری کمپین تحریم این رستوران را بر عهده داشت. آنها تأکید کردند که غذاهایی مانند فلافل و دیگر آیتمهای منو از آشپزی فلسطینی به سرقت رفته و مالکان رستوران در نظام آپارتاید اسرائیل همدست هستند.
دنیس فریدمان، شریک آمریکایی یهودی این مجموعه که بیش از یک دهه پیش نخستین شعبه را با همکاری شریک اسرائیلیاش ران نوسباتشر افتتاح کرده بود، این اتهامات را رد کرد.
او در گفتوگو با شبکه «فاکس نیوز» اظهار داشت: «هدف شوک، گردهمآوردن مردم بود. ما هرگز ادعا نکردیم که غذای اسرائیلی ارائه میدهیم، بلکه غذاهای گیاهی با الهام از خاطرات کودکی و خانه شریکم تهیه میشد.»
فریدمان افزود که نام «شوک» در تمامی شعبهها به دو زبان عربی و عبری نوشته شده بود تا نشان دهد این مکان برای همه است.
به گفته فریدمان، شعبه جورجتاون، بهدلیل نزدیکی به دانشگاه جورجتاون و جمعیت مسلمان قابل توجه در منطقه، نخستین هدف اعتراضات بود. او گفت که کسبوکارشان تا پیش از ۷ اکتبر رونق داشت، اما اعتراضات به سرعت درآمد آنها را کاهش داد. آنها مجبور شدند نیروهای امنیتی استخدام کنند و با نهادهای محلی تماس بگیرند.
گروه «دیسی برای فلسطین» در پستی در اینستاگرام تعطیلی شوک را «پیروزی برای کمپین BDS» خواند و نوشت: «شوک یکی از اهداف اصلی ما در کمپین تحریم مصرفکننده بود. بسیاری از غذاهایی که ارائه میدادند، غذاهای فلسطینی بودند که بهعنوان غذای خیابانی اسرائیلی مصادره شده بودند. آنها حتی مواد اولیه اسرائیلی وارد میکردند. امروز خوشحالیم که اعلام کنیم از اول اکتبر ۲۰۲۵، شوک برای همیشه تعطیل شد!»
گفتنی است آخرین شعبه شوک تنها چند روز پیش از اعلام آتشبس میان اسرائیل و حماس تعطیل شد. گروههای حامی فلسطین از طرفداران خود خواستهاند به تحریم شرکتهای آمریکایی و محلی که محصولات اسرائیلی عرضه میکنند، ادامه دهند.
